Set consells per reduir el consum de plàstic a casa sense grans esforços, per Greenpeace

El plàstic és a tot arreu: als envasos d'infinits productes, en els materials dels electrodomèstics, en ingredients de cosmètics, als teixits sintètics o en els materials de construcció, entre molts altres. Evitar aquest material pot semblar una tasca complicada, però hi ha maneres senzilles de fer-ho, sobretot quan som a casa. Des de Greenpeace, l'organització ecologista internacional sense ànim de lucre que treballa per la defensa del medi ambient, ofereixen un llistat de consells a seguir.
No usis bosses de plàstic
Evita utilitzar bosses de plàstic a l'hora d'anar al supermercat i substitueix-les per d'altres de reutilitzables, per exemple, de roba. Una altra opció és fer servir carros o cistelles.
Compra el menjar a granel
Un altre consell és evitar comprar el menjar que vagi embolcallat en excés. Per contra, fer-ho a granel et permetrà triar la quantitat d'aliment que realment necessites i, a més, la qualitat del producte serà més bona.
Fes servir carmanyoles de vidre o d'acer inoxidable
Substitueix els recipients de plàstic per carmanyoles d’acer inoxidable o de vidre. De fet, guardar o escalfar aliments en els típics tuppers de plàstic pot ser perjudicial per a la salut, perquè en escalfar-los el plàstic pot desprendre compostos nocius.
Tria cosmètics amb components naturals
Evita l'ús de cosmètics que continguin microesferes de plàstic en la composició, com ara polietilè (PE), polipropilè (PP) o niló. Aquests acostumen a trobar-se en els productes exfoliants. En canvi, tria cosmètics amb components naturals com l’argila, les peles de fruita seca o les llavors.
No compris aigua embotellada
De vegades ens oblidem que, en molts casos, l'aigua de l'aixeta és bona, de manera que no ens cal comprar aigua embotellada. I, si no ho és, hi pots posar un filtre; aquesta petita inversió t'ajudarà a estalviar diners.
No consumeixis brics de plàstic
A l'hora de comprar begudes i líquids, intenta que els envasos o brics no siguin de plàstic. N'hi ha molts de vidre, per exemple.
Tingues cura dels productes
Greenpeace recomana finalment consumir productes d'higiene i de cura personal que no siguin de plàstic. Per exemple, quan sigui un bon moment per fer-ho, una bona inversió pot ser comprar una maquineta elèctrica o bé una de metall amb fulles substituïbles. A més, a llarg termini et permetrà estalviar diners!