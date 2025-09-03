L'Aquàrium de Barcelona celebra 30 anys amb una renovació total

L'Aquàrium és una de les instal·lacions més emblemàtiques de Barcelona. El centre marí celebra 30 anys i ha organitzat aquest cap de setmana una festa ciutadana. Més enllà de l'aniversari, servirà per presentar la renovació total de l'equipament després d'una inversió de 15 milions d'euros.
La transformació de L'Aquàrium
La renovació de L'Aquàrium, segons els seus responsables, és un autèntic “punt d'inflexió” en la trajectòria d'un centre dedicat a la fauna marina que enguany arriba a les tres dècades. Amb una aposta per la tecnologia, la sostenibilitat i la divulgació com a pilars fonamentals es presenta ara “com una experiència immersiva única, que combina innovació digital, interactivitat i sensibilització ambiental”.
La transformació ha comportat una actualització de les instal·lacions amb nous espais, més espècies i una ampliació dels aquaris, que acullen més d’11.000 organismes de més de 600 espècies diferents.
El recorregut arrenca amb la pantalla de terra digital més gran d’Europa, una superfície de 300 m² que simula un mar en moviment sota els peus dels visitants, i continua amb “Viatge a les Profunditats”, una sala immersiva única al nostre entorn.
El nou Aquàrium incorpora també espais educatius i interactius per a totes les edats, com Aqua Protectors, on els més petits poden crear el seu propi peix digital, o una nova zona de manglars que permet explorar aquest ecosistema vital amb continguts lúdics i divulgatius. La renovació es complementa amb la instal·lació de plaques solars i de sistemes d'estalvi energètic per reduir més d'un 20% del consum.
L'Aquàrium de Barcelona, en xifres
- Més d’11.000 animals
- Més de 600 espècies diferents: taurons, rajades, morenes, camaleons…
- 18 exemplars de pingüí de Humboldt
- 80 aquaris mediterranis i tropicals
- 6,5 milions de litres d’aigual, dels quals 4,5 milions a l’Oceanari
- El túnel submarí més gran d’Europa: 80 metres de longitud.
Cap de setmana de celebració i setembre de descomptes
Per celebrar l'aniversari, l'Aquàrium ha organitzat un cap de setmana d'activitats. El divendres 5 de setembre a les 12.00 es bufaran les espelmes d'un pastís creat pel conegut pastisser Christian Escribà, en un acte que inclourà una rua amb la participació del Tibu, la mascota de l'Aquàrium.
Durant el cap de setmana del 6 i 7 de setembre, el centre es convertirà en un escenari marí ple de música i activitats especials com un taller de Gyotaku, inspirat en l’art japonès d’estampació de peixos; sessions de pintacares amb motius marins a la terrassa; visites guiades exclusives (mitjançant un sorteig previ); i la dinamització amb guies de la nova zona interactiva.
Amb motiu de l’aniversari, L’Aquàrium activa una promoció especial del 20% de descompte, en totes les entrades adquirides entre l’1 i el 7 de setembre, vàlides per visitar el centre fins al dia 30.