Consells per ser un bon boletaire

Catalunya ha iniciat una bona campanya de bolets que, si la meteorologia ho permet, podria ser de les millors dels darrers anys. Ara bé, la febre creixent per caçar bolets també té un vessant negatiu: l'impacte sobre els boscos i les finques forestals. Tots els aficionats tenen les seves raconades favorites -o, en cas contrari, cal buscar aquelles zones que s'adaptin al moment de la temporada-, però cal recordar que el bosc té un propietari, sigui privat, municipal, comunal o de la Generalitat, que té el dret de limitar, regular o prohibir l'accés o la recol·lecció de qualsevol dels seus productes. A continuació, una sèrie de consells per intentar combinar ser bons boletaires amb reduir l'empremta als ecosistemes forestals.
1. Respecta les indicacions de la propietat
Els boscos no són de tothom, sinó que tenen un propietari, que pot ser privat, municipal, comunal o de la Generalitat. La llei forestal estableix que per recollir qualsevol producte forestal d'una propietat privada, en caldria el permís. Com que no hi ha cap reglamentació específica, no es compleix. Però, almenys, seguir les limitacions d'accés o recol·lecció que indiquin -hi ha alguns ajuntaments que fan pagar una taxa-.
2. Aparca en zones habilitades
L'accés motoritzat al medi natural està limitat -en general, a totes les pistes de menys de 4 metres, i de manera específica, segons la voluntat dels propietaris-. També cal aparcar en les zones habilitades o en aquells punts que no impedeixin l'accés a finques agrícoles, ramaderes o per fer treballs de silvicultura.
3. Evita la freqüentació massiva
Els estudis científics han demostrat que la presència excessiva de boletaires en una zona en modifica les condicions fisicoquímiques i acaba reduint la producció en els anys següents.
4. Deixa el bosc net i emporta't les deixalles
Sembla una obvietat, però no ho és tant. El medi natural no és un abocador ni hi ha escombriaires per recollir la brossa.
5. El ganivet per fer palanca
Els bolets no s'han de tallar pel mig del tronc. Es recomana collir-los fent palanca amb el ganivet per agafar-lo sencer i protegir-ne miceli. Tampoc s'ha de remoure la fullaraca del voltant ni utilitzar rasclets o altres eines que danyin el sòl.
6. El cistell, sempre de vímet
Posar els bolets en un cistell de vímet permet que les espores es reparteixen pel bosc i afavoreix la producció per als anys vinents. Les bosses de plàstic, a banda de generar un residu, no ho permeten i, a més, poden aixafar i fins i tot fermentar els bolets.
Consells de seguretat per a boletaires
L'afició dels bolets provoca que milers de persones, algunes sense preparació física o coneixement de l'entorn, omplin cada tardor el medi natural. Un dels problemes són l'elevat nombre de rescats per persones perdudes o desaparegudes. Aquests són els consells de Protecció Civil per evitar-ho.
- Abans de sortir, cal consultar la previsió meteorològica i informar-se de la zona si no se'n té un coneixement previ.
- Portar equipament adequat, menjar i aigua. La roba de colors facilita una eventual recerca.
- Portar mapes i sistemes tecnològics (telèfon, GPS, aplicacions...), si se saben utilitzar.
- És molt recomanable no anar sol a buscar bolets i mantenir sempre el contacte visual o verbal amb l'acompanyant.
- Cal prendre punts de referència per orientar-se: camins, barrancs, lloc on s'ha deixat el cotxe, etc.
- Cal adaptar l'activitat a la condició física: evitar zones abruptes i amb risc de pluja.
- A la tardor, cal planificar la tornada per arribar al punt de partida molt abans que es faci fosc.
- En cas de perdre's o desorientar-se molt, cal trucar el 112.