Els embassaments passen d'un terç al 75% en dos mesos

D'una lleugera preocupació per l'estiu a la normalitat absoluta. Així ha canviat en dos mesos la percepció sobre l'estat dels embassaments que asseguren el subministrament d'aigua a uns sis milions de catalans. En aquest curt període de temps, les reserves han passat d'un terç al 75% i el sistema Ter-Llobregat ha guanyat més de 250 hm3, l'equivalent al consum de quasi tres anys de la ciutat de Barcelona.

Les reserves arriben al 75%

El divendres 7 de març Catalunya es preparava per a un doble episodi de pluja que havia de ser extens, intens i persistent. Els embassaments estaven estabilitzats -feia dies que s'havia deixat de perdre reserves- i se situaven a tocar del 33%, just a un terç de capacitat.

Aquell cap de setmana, la borrasca Jana va deixar entre 100 i 200 litres a les capçaleres del Ter i el Llobregat, però també de la Muga, el Fluvià i la Tordera. Els cabals dels rius es van multiplicar de manera espectacular -el Ter a Roda va arribar a 370 m3/s- i els embassaments del sistema Ter-Llobregat van situar-se en poques hores al 41%, en el creixement més gran des de l'any 2020.

El març es va tancar com el més plujós d'ençà que es tenen registres i això va permetre que les reserves continuessin augmentant de manera sostinguda gràcies a l'encadenament d'altres borrasques com Konrad, Laurence i Martinho.

Malgrat que l'abril ja va ser més estable, els embassaments han continuat a l'alça superant fites que, poques setmanes abans, eren inimaginables. A més, el Govern ja va poder eliminar les últimes restriccions que afectaven la regió metropolitana de Barcelona i només en queden en quatre de les 18 unitats de les conques internes.

Aquest dimecres, el sistema Ter-Llobregat ha superat la barrera del 75%. Són en total uns 460 hm3 d'aigua, uns 250 més que just fa dos mesos (i més de 300 respecte fa just 12 mesos). Aquest guany -amb dos dies per sobre dels 20 hm3 i tres per sobre dels 10- quasi equival al consum de tres anys de la ciutat de Barcelona.

La Baells continua alliberant aigua

Els cinc embassaments que abasteixen la regió metropolitana de Barcelona, però també l'àrea urbana de Girona, la Costa Brava sud i part de la Catalunya Central se situen per sobre del 60%.

Destaca el cas de la Baells, al Berguedà, que supera clarament el 98%. De fet, des del 24 de març que va haver d'obrir comportes per evitar omplir-se del tot. Des d'aleshores, l'ACA regula un cabal de sortida que se situa de mitjana al voltant dels 11 m3/s, però que puntualment s'ha arribat a situar en 34 i ha obligat a advertir els municipis aigües avall d'una crescuda poc habitual.

El sistema Ter, per la seva banda, manté l'augment sostingut de reserves gràcies a les pluges no només a la capçalera sinó també al curs mitjà del riu. En aquest sentit, en dos mesos ha guanyat més de 40 punts i ha passat d'un 25 a un 68%. Malgrat que l'increment més visual és el de Sau -el 7 de març estava a menys de 8% i ara ja supera el 76%-, també cal destacar l'increment de Susqueda -l'embassament més gran de les conques internes- fins al 63%.

El sistema Cardener, format per Sant Ponç i la Llosa del Cavall, també ha tingut un increment constant -malgrat que els episodis d'inicis de març el van deixar una mica al marge- que l'ha fet passar en aquests dos mesos del 41 al 77%.

Les dades són una mica inferiors al conjunt de les conques internes on aquest dimecres se situen en un 73,5%. En aquest sentit, la pitjor situació es manté a Siurana que, malgrat la millora, encara no passa del 25%. De fet, les pluges d'aquesta primavera han reobert la polèmica entre ecologistes i regants pel transvasament cap a Riudecanyes. L'ACA, en la comissió de desembassament d'aquest dilluns, va proposar transferir 1,03 hm3, un fet que no va obtenir la unanimitat dels assistents i que s'haurà de decidir els pròxims dies.