Els Agents Rurals proposen fixar un màxim de visitants als espais naturals més massificats

Els Agents Rurals obren la porta a fixar quotes d'accés als diferents espais naturals de les comarques gironines. El motiu és la massificació que pateixen en moments concrets de l'any, com les vacances d'estiu o de Setmana Santa. El cap dels Agents Rurals a Girona, Jaume Bosch, recorda que els espais naturals no poden absorbir un nombre il·limitat de visitants i destaca que en algunes zones, els ajuntaments han començat a restringir l'aforament dels aparcaments, per assegurar que no hi ha sobreocupació.

La Fageda d'en Jordà, els gorgs de les Planes d'Hostoles i Sadernes (Garrotxa) o els massissos de les Gavarres i Cadiretes (Baix Empordà) o el de l'Albera (Alt Empordà) són espais naturals de les comarques gironines massificats en moltes èpoques de l'any. Una situació que ha portat el cos d'Agents Rurals a valorar la possibilitat d'establir quotes d'accés als visitants i evitar així que aquestes zones "hagin d'absorbir un límit il·limitat de visitants". De fet, la sobreocupació preocupa als Agents Rurals de la demarcació que reforcen la vigilància durant períodes concrets com la Setmana Santa o l'època estival.

En aquest sentit, el cap del cos a Girona, Jaume Bosch, recorda que ja hi ha espais naturals on s'intenta limitar per part dels ajuntaments l'aforament dels aparcaments, com la Fageda d'en Jordà, els gorgs de les Planes d'Hostoles o la zona de Sadernes, on s'ha de reservar amb antelació la possibilitat d'estacionar i, un cop està ple, no es permet que entrin més vehicles.

D'aquesta manera ja no es veuen imatges amb files de cotxes aparcats als vorals de les carreteres que porten a aquests espais i que generaven "un maldecap" tant per la pressió turística al lloc, com des d'un punt de vista de seguretat del trànsit. Bosch, però, creu que seria bo fixar unes quotes màximes, perquè considera que la massificació "genera un impacte negatiu en el medi i, per tant, cal posar-hi remei".

Un increment de visitants que s'ha accelerat notablement des de la Covid i que ha fet que moltes persones que abans no anaven al medi natural, ara sí que ho fan. "Especialment, es nota a Girona que tenim muntanyes al Pirineu, una façana litoral molt atractiva, platges i zones de bany interior. Hem vist una massificació de tots aquests espais naturals", remarca el cap dels Agents Rurals.

Regulació amb les bicicletes de muntanya i les barques

Una altra de les demandes de Bosch és que hi hagi una regulació de l'activitat de la bicicleta de muntanya, arran de l'increment d'usuaris "evident" que hi ha hagut els darrers anys. Des dels Agents Rurals assenyalen que l'accés motoritzat sí que està regulat, però no el de la bici tot terreny.

De fet, els propietaris forestals també s'han queixat amargament per l'obertura contínua de corriols per part d'amants de la bicicleta en espais com els massissos baix-empordanesos de Cadiretes i les Gavarres. Per això, Bosch reclama una normativa, ja que, actualment, "costa compatibilitzar" amb la resta d'usuaris del país.

El cap dels Rurals a les comarques gironines assenyala la presència de barques a les cales de la Costa Brava com un altre dels problemes als quals cal posar remei, especialment en els mesos de juliol i agost que és quan més es concentren. De fet, ja s'han donat diversos casos aquest estiu en què els propietaris de les embarcacions han retirat les boies que limiten el pas, per acostar-se a la zona de platja. "Actualment, disposem de cartografia de les praderies de posidònia i es pot fixar on limitar l'espai i ho hem de fer. Passa a terra amb les bicicletes i al mar amb les barques, al final és saber quina és la càrrega màxima per aquell espai", conclou Bosch.