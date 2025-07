Roben les boies que protegeixen tres cales de la Costa Brava

L’Ajuntament de Mont-ras i SOS Costa Brava denuncien que han tornat a arrencar les balises de les cales del Crit, el Vedell i Font Morisca, que depenen d'aquest municipi del Baix Empordà. El robatori es va detectar dissabte, quan feia només tres dies que s’havien instal·lat. Aquesta és la tercera vegada que les boies desapareixen; el juliol passat van ser sostretes en dues ocasions en menys de quinze dies. Els ecologistes demanen que se’n comprin de noves i s’instal·lin “urgentment”, mentre que l’Ajuntament recorda que l’actuació té un cost d’uns 10.000 euros difícil d’assumir per un municipi petit de la Costa Brava. Ambdós coincideixen a dir que cal més vigilància per evitar que torni a passar i recorden que són “un element clau per garantir la seguretat dels banyistes”.

Boies que impedeixen l'accés d'embarcacions a cales

Per tercera vegada, les balises que delimiten la zona de bany de les tres cales de Mont-ras (Baix Empordà) -el Crit, el Vedell i Font Morisca- han tornat a desaparèixer. L’any passat, coincidint en les mateixes dates, es van arrencar dues vegades en menys de quinze dies i no es van poder tornar a posar. “Instal·lar les boies té un cost que ronda els 10.000 euros”, ha explicat l’alcaldessa Vanessa Pairó, que diu que, recentment, han rebut molta pressió d’embarcacions, després que Palamós i Palafrugell hagin abalisat les seves platges.

“Costa que les embarcacions ho respectin perquè volen continuar tenint accés a les cales com s’ha fet fins ara, però intentem seguir la línia general d’apostar per preservar la flora i la fauna i també garantir la seguretat dels banyistes”, trasllada l’alcaldessa de Mont-ras, que assegura que es produeixen, constantment, situacions de risc en espais no abalisats per embarcacions que naveguen massa a prop dels banyistes.

Per intentar protegir les boies i evitar nous robatoris, tenint en compte els que s’havien produït l’estiu passat, la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà es va comprometre a augmentar la vigilància. Així ho assegura l’Ajuntament de Mont-ras, que en forma part, i lamenta que “el resultat evidenciï que no s’ha fet com toca”. "Les hem col·locat més tard del que és habitual perquè és un procés costós pel municipi i en només tres dies ja no hi són", insisteix.

L'Ajuntament ha avançat que, ara, contactarà amb l'empresa que n'ha fet la instal·lació per estudiar tornar-ne a posar, però amb algun sistema de localitació o vigilància perquè no es puguin tornar a robar. També es plantegen intentar arribar a un acord per fer una actuació conjunta entre tots els ajuntaments que formen part d'aquest espai de gestió.

Espai protegit

Des de SOS Costa Brava recorden que es tracta d’un espai natural inclòs dins la Xarxa Natura 2.000. “L’excés d’embarcacions es carrega la fauna que hi viu i, si fondegen, les praderies de fanerògames”, alerta Jordi Cruz, portaveu de la comissió de medi marí de SOS Costa Brava, que considera que s’hauria d’establir que les barques no puguin acostar-se a més de 50 metres de la costa i col·locar boies, on puguin amarrar-se sense haver de tirar l’àncora i malmetre el fons marí.

“Enmig de la pitjor crisi climàtica i de biodiversitat de la història i amb un Mediterrani cada vegada més calent, contaminat i malalt, queda clar que calen mesures urgents”, reclama Cruz, que posa damunt la taula la necessitat “d’actualitzar la normativa i augmentar els mitjans humans i tecnològics per tal de protegir els espais naturals, ara convertits en un parc temàtic, i alhora promocionar usos més respectuosos”.