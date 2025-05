La Baells augmenta el cabal de desembassament després de 50 dies ple

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha augmentat les darreres hores el cabal de desembassament de la Baells. El principal canvi és visual, ja que el buidatge no només s'està fent per la sortida de la hidroelèctrica, sinó que també s'està tornant a fer ús d'una comporta lateral de la presa. Es tracta de l'únic pantà de les conques internes que no ha deixat d'alliberar aigua des que va reprendre les maniobres el 24 de març.

Malgrat que l'increment del cabal de sortida no és molt notable, ja que ha passat de 12,5 m3/s a 17,5 m3/s, l'ACA assenyala que es tracta d'un volum "superior als habituals d'explotació". Cal recordar que, amb l'objectiu de regenerar el riu aigües avall i fer espai a les lleres naturals del Llobregat, l'ens ja va dur a terme un exercici amb un desembassat del triple d'aigua.

Aprofiteu perquè porta 24h una de les comportes superiors (del tobogan) oberta i permet veure el salt d’aigua de la presa, per segon cop, des del darrer temporal. #LaBaells #ACA ⁦@meteocadi⁩ ⁦@SeguimlaMeteo⁩ ⁦@MeteoPiri⁩ ⁦@meteocat⁩ pic.twitter.com/p7XokKvE6f — Aleix Garcia i Casals (@AleixGarcia) May 13, 2025

En qualsevol cas, des de Protecció Civil han advertit que aquest context podria "augmentar sobtadament" el cabal del riu a les zones més properes a l'embassament, malgrat que "no hauria de representar cap risc d'inundació, llevat de zones puntuals". Així, s'ha recomanat mantenir tancats els accessos de punts baixos a la llera i avisar a les persones que hi fan activitats en una trentena de municipis.

La recomanació d'alerta inclou les poblacions de Berga, Cercs, Avià, Gironella, Olvan, Puig-reig i Casserres, al Berguedà. També recull municipis més enllà de la comarca, com Balsareny, Gaià, Navàs, Artés, Calders, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, el Pont de Vilomara i Rocafort, Manresa, Navarcles, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Talamanca, Abrera, Castellbisbal, Collbató, Esparraguera, Martorell, Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat.

Més de 50 dies consecutius alliberant aigua

La Baells va tornar a deixar anar aigua el 24 de març, quan l'embassament es va situar al 95% i la pluja persistia a la capçalera del Llobregat i el conjunt de l'Alt Berguedà. Va ser el primer gran pantà de les conques interiors en obrir comportes i, des d'alshores, ha estat l'únic de la zona que no ha deixat de desembassar. No obstant això, en aquests més de 50 dies, el pantà ha continuat incrementant el seu volum, amb registres entre el 97 i el 99% al llarg de l'abril, i dades per sobre d'aquest 99% la primera meitat de maig. És a dir, que l'embassament és ple.

De fet, la situació de sequera ha quedat pràcticament sentenciada arreu de Catalunya aquesta setmana, pel fet que el Comitè Interdepartamental de Sequera ha aprovat que tot el país passi a situació de normalitat -a excepció del pantà de Riudecanyes, al Baix Camp-. Les dades corroboren la decisió, ja que segons els registres de l'ACA, les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes freguen el 77%.