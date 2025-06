Bassella reconvertirà la platja d'Ogern en una piscina de sorra

L’ajuntament de Bassella ha anunciat una reforma integral la zona lúdica de la platja artificial d’Ogern per reduir la superfície de la làmina d’aigua i assegurar la seva obertura els mesos d’estiu. L’equipament, que fins ara s’alimentava de la Ribera Salada, porta ja més de cinc temporades sense poder obrir al públic per falta d’aigua, durant la sequera, i per problemes amb la concessió d’aquest recurs amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Finalment, el consistori ha optat per reformular l’espai fluvial, reduir la zona de la platja, que passarà a ser aigua tractada, i obrir cada estiu com si es tractés d’una piscina.

Les obres del projecte d’adequació de l’espai recreatiu i de bany com a refugi climàtic acaben de sortir a licitació, per un import de 620.903 euros (amb impostos) i des del consistori confien a adjudicar-les aviat perquè comencin aquest mateix estiu. El termini d’execució és de tres mesos i l’equipament es reobrirà al públic de cara al pròxim estiu. El projecte compta amb 300.000 euros de finançament del departament d’Acció Climàtica i el consistori espera resposta del PUOSC (ha sol·licitat 140.000 euros) i d’ajuts Leader.

Projecte de reforma de la Platja d`Ogern

Fins ara, la platja fluvial constava de dos zones d’aigua. Una de destinada als més petits, de 600 metres quadrats, i la d’adults, de 1.700 metres quadrats.

El projecte de reforma contempla que l’espai lúdic tindrà una sola zona d’aigua que quedarà diferenciada en tres subzones, comunicades entre si, amb un total de 500 metres quadrats. La dels més petits tindrà una profunditat de 40 centímetres i disposarà d’elements separadors com a mesura de seguretat.

La del centre tindrà 130 cm i l’altra, 150 cm. L’entorn de la piscina estarà tancat com a mesura de seguretat i disposarà d’un socorrista.

En la resta de la superfície hi haurà un espai dedicat a jocs infantils i un de salut, que seran d’ús lliure. De la normativa municipal nova per regular l’espai destaca la continuïtat de la prohibició d’organitzar pícnics al recinte.

Història de la platja d'Ogern

L'any 2002 per a augmentar l'oferta turística del municipi es va crear la Platja fluvial d’Ogern a tocar de la Ribera Salada. Aquesta infraestructura va ser construïda per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) com a mesura compensatòria pel municipi de Bassella arran de la construcció de l'embassament de Rialb. Originàriament la infraestructura anava més adreçada a crear un espai d'esbarjo per a la població local i no estava plantejada en termes de dinamització turística del municipi. Tanmateix, l'èxit d'afluència que ha comportat que es convertís en un punt de trobada i lúdic de la gent dels municipis de l’entorn i fins i tot d’arreu del país.

La platja d'Ogern era una infraestructura lúdica municipal que consistia en dues basses artificials d'aigua, una per menors i l'altra per a adults. S'alimentava amb el desviament de l'aigua de la Ribera Salada que per gravetat natural entrava a la piscina i per la part mes baixa retornava al riu del tal manera que es produïa una renovació constant de l’aigua de les bases.

La platja d`Ogern, sense aigua (Arxiu)

ACN

La infraestructura es troba a 100 m del nucli d'Ogern i gaudeix de sol tot el dia. Actualment compta amb una zona d'esbarjo infantil, servei de bar, bancs per al descans i WC públics.

El conjunt d'aquesta infraestructura constituïa una àrea de serveis lúdics per a la població local i per als visitants. L’acceleració del canvi climàtic amb la disminució de les pluges i en conseqüència la disminució del cabal de la Ribera Salada, afegit a noves captacions aigües amunt, ha fet que la quantitat i la qualitat de l’aigua disminuís any rere any de tal manera que els últims anys la instal·lació ha hagut de romandre tancada doncs la recirculació que si produïa no era la adient i la qualitat de l’aigua no la feia apta per al bany.

Ateses aquestes consideracions l’Ajuntament de Bassella es va plantejar que calia fer tal de poder reactivar un espai molt apreciat tant pels vilatans de Bassella com de les contrades veïnes. La conclusió va ser que calia redefinir l’espai de bany de tal manera que no es depengués com fins ara del cabal sobrant del riu sinó que l’aigua ja es un be escàs i cal aprofitar-lo tan com es pugui. Això passa doncs pel reaprofitament i depuració de l’aigua del bany. Aquest nou enfoc ens porta a que l’espai ja no pot ser una platja fluvial sinó que ha d’esser una piscina el que cal plantejar.

En aquest punt sorgeixen un seguit d’interrogants que finalment ha estat decisiu per a la solució que es planteja.

1.Una platja fluvial no necessita socorrista tal i com se’ls manifestava reiteradament quan des de l’Ajuntament es sol·licitaven cada any ajuts per a la seva contractació. En canvi una piscina si que en necessita, es més per a piscines publiques en necessita un per a lamines d’aigua fins a 500 m2. Per tant la solució passa per disminuir la dimensió de les basses existents per tal d’encaixar elmanteniment futur amb les possibilitat d’un municipi petit comes Bassella.

2.Ens trobem en un espai de qualitat ambiental a tocar d'un àmbit de Xarxa Natura 2000 i per tant una piscina amb una geometria de formes pures i cartesianes es de difícil integració i per tant sembla mes adequat que la construcció adopti formes mes orgàniques, de bassa o estany.

3.Que la configuració de la bassa i el seu revestiment hauria de ser amb materials i colors de les pedres o arenes de l’entorn per tal que l’aigua agafi els tons que te el riu.

4.L’Ajuntament de Bassella no te capacitat econòmica per tirar endavant un projecte d’aquestes característiques.

Plantejades les preguntes es busca quina es la solució. Primer calia saber quin cost podia suposar l’actuació per tal d’avaluar les possibilitats de finançament i la seva execució. Així doncs es va fer un avant projecte que va estimar un cost aproximar de 620.000 euros IVA inclòs. Una vegada es tenia una xifra del cost calia assegurar el finançament doncs per a un municipi petit es la part mes important donat que les arques municipals no pot fer front a una despesa tan elevada.

L’any 2022 es convoquen les ajudes Next Generation i el Consorci Segre Rialp presenta una proposta conjunta del municipis que l’integren. Bassella hi te incorporada la piscina com a part del projecte conjunt. La resolució de la convocatòria va ser l’acceptació del projecte presentat però la piscina va ser retirada del mateix i per tant es continuava sense tenir finançament. L’any 2023 Acció Climàtica treu uns ajuts per a refugis climàtics i Bassella i presenta el projecte de la piscina com a tal. La resolució dels ajuts concedeix 300.000 euros a Bassella i per tant ja esta assegurada una part de l’actuació.