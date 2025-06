Cinc platges «originals i secretes» a prop de Catalunya que no et pots perdre

L'estiu ja és aquí i això també implica l'arribada de la calor. Moltes persones ja tenen reservades les seves vacances i d'altres ho faran en els pròxims dies. Evidentment, una de les prioritats dels mesos amb temperatures més altes és trobar una destinació amb bones platges.

Catalunya és un dels indrets més visitats d'Europa pel seu turisme de sol i platja, tant a la Costa Brava com a la Costa Daurada. Però, per qui vulgui explorar les platges d'altres països, hi ha una sèrie de propostes ben a prop de Catalunya. Formen part de la recopilació d'indrets amb les platges "més originals i secretes" d'Europa que ha elaborat la plataforma Jetcost, un cercador d'hotels, vols i lloguer de vehicles a preus barats.

Cinc platges "originals i secretes" d'Europa

Les famoses destinacions de platja al Vell Continent ofereixen sol i mar, a més de llocs històrics i una gastronomia exquisida. Moltes platges europees s'estenen al voltant de les brillants aigües mediterrànies amb espectaculars penya-segats com a teló de fons. Hi ha tresors de sorra suau, coves marines i espais amagats per explorar.

Cala del Moraig (Alacant)

Es troba entre Moraira i Xàbia, al terme municipal del Poble Nou de Benitatxell. Es tracta d'una platja d'uns 300 metres de longitud acompanyada d'unes aigües cristal·lines que conviden a submergir-se. Està enclavada en un paratge excepcional, envoltat de penya-segats, formacions rocoses i vegetació, amagada darrere el massís del Puig Llorença.

Entre les roques i els sortints de l'entorn destaca la Cova dels Arcs, una impressionant cova aquàtica que en realitat és la sortida al mar d'un riu subterrani. És una zona visitable, però cal extremar les precaucions perquè les roques rellisquen. A l'interior hi ha galeries per on s'endinsen experts submarinistes. A la zona nord de la Cala del Moraig són molts els usuaris que practiquen el nudisme.

Cala Macarella (Menorca)

És una petita cala a Menorca, a les Illes Balears, envoltada de penya-segats, amb aigües turqueses i un entorn verge. Es troba a 14 quilòmetres de Ciutadella i forma part de l'Àrea Natural d'Especial Interès de la costa sud de Ciutadella. És considerada una de les platges més belles de Menorca i és una de les més visitades.

La cala icònica ofereix un paisatge espectacular: talús de sorra, una aigua cristal·lina i tranquil·la, un pendent suau i una brisa marina. Aquest paisatge és típic del litoral meridional menorquí. La costa guanya altura, es torna agresta i inaccessible, excepte per la irrupció de mànigues de mar, coincidents amb desembocadures de barrancs, il·luminant belles zones de bany i excel·lents refugis marítims.

Cala Mariolu (Sardenya)

És una perla del golf d'Orosei, a la costa oriental de Sardenya, un racó salvatge i verge, una caleta íntima caracteritzada per abundants pedres blanques i roses que es descobreixen després d'un recorregut per la natura selvàtica o un passeig amb vaixell. És coneguda per "les puces de neu", unes pedres blanques i roses, barrejades amb la sorra.

La vista a la Cala Mariolu sorprèn pels tons que combinen blau, verd maragda i celeste. El fons marí mereix una immersió ja que és un hàbitat de diverses espècies. També els dofins de tant en tant es deixen veure a la costa. L'accés és complicat i el millor és fer-ho amb vaixells privats o amb serveis per a les cales que surten dels ports d'Arbatax, Cala Gonone i Santa Maria Navarrese.

Platja de Calahonda (Màlaga)

És una de les platges més fotografiades i visitades d'Andalusia, degut, entre altres coses, a la seva cèntrica situació propera al Passeig del Balcó d'Europa, un mirador amb vistes impressionants al mar Mediterrani. Les antigues cases o magatzems construïts propers a les roques, de parets blanques i portes blaves, doten aquesta platja d'un encant particular.

Un dels aspectes més destacats de la platja de Calahonda, de sorra fosca i onatge moderat, n'és la bellesa natural. A les seves aigües transparents es poden veure peixos de colors, pops i estrelles de mar. A més, la presència de coves submarines i formacions rocoses afegeix emoció a l'exploració. Aquesta cala de 120 metres està molt ben equipada amb restaurants, a més d'un original passeig marítim de pedra.

Platja de Marina Grande (Itàlia)

La platja de Marina Grande és la platja principal a Positano i una de les més famoses al llarg de la Costa d'Amalfi. Amb la seva pintoresca ubicació emmarcada pels penya-segats colorits, es troba als peus de la famosa i evocadora església de la ciutat. Té una extensió d'uns 300 metres de sorra negra i ofereix una atmosfera animada, luxosos clubs de platja i aigües cristal·lines.

L'encant del poble, amb les acolorides cases que baixen gairebé fins al mar, amb les botigues i les meravelloses terrasses enclavades a la roca, es complementa amb el mar i les aigües cristal·lines. La platja també acull el port principal de Positano, que serveix tant per a recorreguts en vaixells privats com per a ferris públics, una opció molt recomanable, ja que la bellesa d'aquesta costa, patrimoni de la humanitat, s'aprecia especialment des del mar.