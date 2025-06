La pintoresca platja a mitja hora de Barcelona que és bé d'interès cultural

Ets més de Costa Brava o de Costa Daurada? El litoral català és ple de platges i cales ideals per passar els dies més calorosos de l'estiu. N'hi ha de ben famoses, com la de la Barceloneta -a Barcelona-, l'Arenal -a l'Ampolla- o Cala Pola -a Tossa de Mar-, però també d'amagades i menys conegudes.

Tothom té al cap la imatge de les platges de Barcelona amb l'icònic hotel Vela a una punta i la torres Mapfre i l'Hotel Arts a l'altra. Però les platges del litoral barceloní van més enllà de la capital catalana. Cap al nord, el Maresme, ideal per als amants del surf, i en direcció sud les costes del Garraf.

A 25 quilòmetres al sud de Barcelona i només a mitja hora, al municipi de Sitges es pot trobar un dels racons més especials i singulars del litoral català. Les Casetes del Garraf són un reflex de la història dels habitants de la zona durant el segle passat, que van ocupar aquest indret per gaudir de l'estiu.

Es tracta d'un pintoresc conjunt de 33 casetes de fusta ubicat a la localitat de Garraf, al municipi de Sitges. És un símbol de la història marítima catalana i un punt de trobada ideal per escapar del bullici de la ciutat per trobar-se amb el Mar. Les Casetes es van construir a principis del segle XX, durant la dècada dels anys 20, com a refugis d'estiu.

Petites, d'una o dues plantes, amb façanes de colors brillants. Estan dissenyades de manera funcional, amb l'espai just i necessari perquè les famílies poguessin passar els mesos de platja a només uns metres de l'aigua. Diverses vegades s'ha posat sobre la taula l'opció d'enderrocar-les, ja que no hi ha un pla urbanístic que ho reguli, però tant la comunitat local com les associacions de protecció del patrimoni han aconseguit per conservar el conjunt d'edificis.

No va ser fins al 1996 quan l'Ajuntament de Sitges els va reconèixer el valor patrimonial i, alhora, va limitar la possibilitat de noves construccions a la zona. I el 2020 van ser declarades bé d'interès cultural. L'objectiu, però, és no quedar-se amb aquest estatus, sinó intentar aconseguir el grau estatal i ser considerat un bé cultural d'interès nacional.

Com s'hi pot arribar?

És bastant senzill anar fins a Les Casetes del Garraf i gaudir de la seva platja, tot i que no és recomanable fer-ho els caps de setmana de temporada alta -juliol i agost-, ja que s'omple de tovalloles i no hi cap ni una agulla.

El trajecte es pot fer en tren, utilitzant la línia R2 Sud de Rodalies en direcció a Vilanova i la Geltrú o a Sant Vicenç de Calders. S'ha de baixar a l'estació Garraf, un trajecte d'entre 30 i 40 minuts des de Barcelona

També s'hi pot accedir en cotxe, a través de la carretera C-31, o en autobús, des de l'estació del Nord de Barcelona. Els més atrevits també poden fer la ruta en bicicleta, són 30 quilòmetres.