Cinc senzills hàbits saludables per cuidar-se aquest estiu

S'acosta l'estiu i amb ell les ganes d'estar i veure's bé. Aquesta època de l'any, una de les més esperades per a molts, arriba de la mà de les vacances. Aquestes són sinònim de sortir, gaudir i desconnectar, però és també el moment en què, amb l'arribada de la calor, ens preocupem més per cuidar el nostre cos i figura. Amb tot, és important fer-ho d'una forma intel·ligent. Diferents experts ofereixen consells i hàbits per aconseguir i mantenir un pes saludable aquesta temporada.

En primer lloc, s'aconsella aprofitar el bon temps per fer desplaçaments, esport i moure's a l'aire lliure. L'albada o el capvespre és el millor moment per sortir a caminar, córrer o practicar qualsevol tipus d'esport a l'aire lliure, quan les temperatures baixen. Així com evitar l'alcohol i les begudes amb gas i refrescs i prioritzar l'aigua, les begudes naturals i les infusions. Les begudes alcohòliques i els refrescs són begudes que fan sensació de frescor momentània, però afavoreixen a la deshidratació.

Planificar els àpats i optar per menjars equilibrats i lleugers és un altre hàbit saludable important. Opcions fresques i nutritives com ara fruites, iogurts naturals o snacks vegetals ajuden a mantenir una dieta equilibrada i saludable. Fins i tot, gaudir d'un postre casolà, fred i saludable és també molt senzill. Preparar els teus propis gelats casolans és una altra opció deliciosa i saludable per gaudir d’un caprici fresc durant els dies calorosos.

Per acabar, dormir bé i les hores necessàries i desconnectar de les pantalles un parell d’hores abans d’anar a dormir ajuda a millorar la qualitat del son.