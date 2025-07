La platja dels Països Catalans inclosa al top 10 d'Europa

Agradi més o menys, l'estiu és època de platges. Al món n'hi ha per triar i remenar, de les més extenses i sorrenques a les petites cales de pedra a tocar dels penya-segats. Quines són millors? La plataforma European Best Destinations s'ha encarregat d'elaborar un rànquing de les deu millors d'Europa, i n'ha inclòs una dels Països Catalans en molt bona posició.

El rànquing l'encapçala la Llacuna de port Glarokavos, a Calcídica, Grècia. Sovint s'ha anomenat el Blue Lagoon grec, aquesta platja idíl·lica atreu aquelles persones que busquen desconnectar i gaudir d'una costa paradisíaca. Ideal per als amants de la natura, les parelles que busquen tranquil·litat o les famílies que volen passar una bona estona amb els fills en aigües calmades. Hi ha zones de la platja equipades amb gandules, però hi ha racons verges. Un dels trets diferencials de la platja és la petita llacuna que es forma al final de la sorra.

Les illes europees són autèntics paradisos. I la segona posició l'ocupa, precisament, una platja ubicada a Sardenya. Es tracta de la cala Brandinchi, coneguda també com a Tahití, una de les més atractives i freqüentades pels turistes que visiten l'illa italiana. Es tracta d'una platja ubicada al nord-est de l'illa, uns quilòmetres a sota d'Òlbia, plena de vida i amb aigües cristal·lines ideals per fer immersió. Impacta la diferència de color entre l'aigua turquesa i una sorra gairebé blanca.

Tanca el podi una platja verge de les Illes Balears. L'arxipèlag té autèntics racons meravellosos on gaudir de l'estiu, zones que semblen d'anunci i cales molt relaxants. Tot i ser un destí força massificat els mesos d'estiu, les Balears amaguen platges que són llocs ideals per desconnectar. És el cas de la Cala Pregonda, al nord de Menorca. El portal la destaca per la seva sorra daurada i vermella, que contrasta amb les aigües turqueses i clares. A més, asseguren que és un espot tranquil, perfecte per als viatgers que busquen una mica de solitud. El pàrquing és gratuït i està ubicat al costat de la platja de Binimel·là, des d'on s'ha de fer un trajecte de 30 minuts caminant per arribar a Cala Pregonda.

El top 10 de platges d'Europa del 2025

Més enllà del podi, el portal de destinacions fa una llista que arriba fins a la desena posició. A continuació, el rànquing complet de les deu millors platges d'Europa.