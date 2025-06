Guia per no perdre's cap dels actes del Corpus a Solsona

Del 19 al 22 de juny, Solsona estrena el calendari festiu estival amb la celebració d’un dels Corpus més antics del país, amb orígens al segle XIV, a la ciutat viscut com una petita Festa Major.

DISSABTE 21

Al matí: Al teatre comarcal de Solsona, audicions de fi de curs de l’Àtic Taller Musical. Ho organitza: Àtic Taller Musical

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

A les 10 del matí: A la capella del Claustre de la catedral, missa

A les 11 del matí: Des del campanar de la catedral, repic de campanes anunciant el Corpus

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

A 2/4 de 12: Al Museu de Solsona, activitat familiar a l’entorn de l’exposició “L’orant i Miró. Esperit mural” amb el joc com a via de descoberta. Amb reserva prèvia.

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

A les 12 del migdia: Tronada a la plaça Major. Tot seguit, passacarrers tradicional del pregoner, acompanyat dels gegants i l’Orquestra Patinfanjàs, per convidar tothom a la celebració

Al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató, presentació del llibre La palabra quieta, d’Elisabeth Escayola

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

Al migdia: A la sala polivalent, dinar de fi de temporada i activitats lúdiques del Futbol Sala Solsona

Ho organitza: Futbol Sala Solsona

A la tarda: L’Agrupament Escolta i Guia Paret passarà a recollir pètals de roses i herba acabada de tallar per les cases de la ciutat per a la confecció de la catifa de Corpus

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

De 5 a 7 de la tarda: A l’espai d’art de L’Artesana (carrer del Castell, 23), inauguració de l’exposició “Per fora”, de Claustre Cuadrench

A 2/4 de 7 de la tarda: A la plaça Major, ballada de sardanes interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona

A les 8 del vespre: A la capella del Claustre de la catedral, sabatina. Tot seguit, missa

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

A les 11 de la nit: Baixada del bou, la mulassa i el drac, acompanyats de l’Orquestra Patinfanjàs, i exhibició del ball del drac a la plaça Major. Tot seguit, roda de foc

DIUMENGE 22

A 2/4 de 10 del matí: Cercavila amb la participació dels Trabucaires de Solsona

A la plaça de Palau, catifa de Corpus feta a base de pètals de rosa i materials naturals dedicada als 60 anys d’Agrupament. Ho organitza: Agrupament Escolta i Guia Pare Claret

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

A 2/4 i deu minuts d’11: Baixada de la corporació municipal, juntament amb la pubilla, l’hereu, la donzella d’honor, el fadrí de Solsona i altres representants del pubillatge de títol nacional, els gegants, el ball de bastons, els cavallets, el bou, la mulassa, el drac i altres elements tradicionals. Sortida de la casa consistorial cap a la catedral als acords de l’Orquestra Patinfanjàs.

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

A les 11: Missa concelebrada presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona.

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

A continuació, a la plaça Major, exhibició dels ballets tradicionals d’óssos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants, acompanyats musicalment per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Finalment, tronada i pujada fins a la casa consistorial

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

A 2/4 de 12 Al Museu de Solsona, activitat familiar a l’entorn de l’exposició “L’orant i Miró. Esperit mural” amb el joc com a via de descoberta. Amb reserva prèvia.

Corpus Solsona 2015

Ramon Estany

A les 7 del vespre: A la catedral, Concert per a una porta oberta, a càrrec de Jordi Xandri i Bernadich, organista titular de la catedral de Solsona i de la capella del Claustre. Concert d’orgue en homenatge als que han fet possible la restauració del majestuós instrument, amb un repertori que va des d’Anglaterra a Catalunya, passant per Alemanya, i estils i èpoques diferents. Tot seguit, presentació de la nova porta d'accés a l’orgue, amb els noms de les persones, entitats i administracions que han finançat la restauració.

Preu entrada: 15 euros. Venda d’entrades al vestíbul de la catedral a partir d’una hora abans. Ho organitza: Comissió Orgue Solsona