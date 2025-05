Habitatge i escola inclusiva: les bases del tercer suplement de crèdit que ultimen el Govern i els Comuns

El Govern i els Comuns han avançat en les negociacions per al tercer suplement de crèdit després de tancar acords en matèria d'habitatge i escola inclusiva, tal com han confirmat a l'ACN fonts coneixedores de les converses. Destaquen la posada en marxa d'un pla de xoc per "acabar amb la llista d'espera" de les meses d'emergència d'habitatge a tot Catalunya o la inversió de 22,7 milions destinats a atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Aquestes són les bases del tercer i últim suplement de crèdit, de 469 milions d'euros, que el Govern vol fer servir per tirar endavant la seva agenda sense pressupostos. Dimarts passat, la consellera i portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, va assegurar que l'acord era "qüestió d'hores o dies", pel qual s'espera que s'anunciï de manera imminent.

Paneque va defensar que el tercer suplement de crèdit per als pressupostos prorrogats és important per "poder desplegar polítiques que els mateixos acords d'investidura recullen". El Govern ja va aprovar aquest tercer suplement de crèdit en una reunió extraordinària la setmana passada, una ampliació que permet a la Generalitat disposar de 4.000 milions d'euros més, que s'incorporen als pressupostos prorrogats de 2023. El Parlament haurà de convalidar l'acord en un màxim de 30 dies que van començar a córrer després de l'aprovació del decret per part de l'executiu.

Els acords en habitatge

Pel que fa a la carpeta de l'habitatge, fonts coneixedores han explicat a l'ACN que el Govern i els Comuns han pactat la unificació de criteris de les diferents meses d'emergència de Catalunya abans del setembre. També la posada en marxa d'un pla de xoc per acabar amb la llista actual de 2.500 famílies, a través de la compra i la construcció d'allotjament tipus A i l'adquisició de 20 habitatges i trasters del carrer Barcelona de Vilanova i la Geltrú.

D'altra banda, es posarà en marxa una campanya informativa abans d'acabar el mes de juny "per a donar a conèixer als llogaters de Catalunya quins són els seus drets, com funciona la regulació del preu dels lloguers i com poden adreçar-se a l'administració davant dels incompliments". Aquesta campanya es durà a terme amb la presència de banderoles al carrer, marquesines del transport públic i anuncis als mitjans de comunicació.

Els acords en escola inclusiva

I, a la carpeta educativa, l'Ara ha avançat que l'acord entre el Govern i els Comuns permetrà reforçar amb 209 dotacions docents i 352 dotacions de personal la cobertura de necessitats d'escola inclusiva. En total es destinaran fins a 22,7 milions d'euros en el pròxim curs, dels quals 6,9 milions durant l'any 2025. Segons fonts coneixedores consultades per l'ACN, els serrells que falten de les negociacions tenen a veure amb altres aspectes d'Educació, amb Salut i amb transport públic.