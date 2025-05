El Govern confia a acordar amb els Comuns el tercer suplement de crèdit «les pròximes hores o dies»

"Es continua treballant, som optimistes", ha dit la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, respecte d'un acord amb els Comuns pel tercer suplement de crèdit de l'executiu després de l'acord ja assolit amb ERC. Paneque ha explicat que la consellera d'Economia, Alícia Romero, està ultimant amb el grup de Jéssica Albiach alguns aspectes "que pels Comuns són importants" vinculats a l'àmbit de l'educació. "Esperem que les pròximes hores o dies això es pugui acabar de tancar, som optimistes", ha assegurat aquest dimarts en la roda de premsa posterior al consell executiu.

Paneque ha defensat que el tercer suplement de crèdit per als pressupostos prorrogats és important per "poder desplegar polítiques que els mateixos acords d'investidura recullen". El Govern ja va aprovar aquest tercer suplement de crèdit en una reunió extraordinària la setmana passada, una ampliació que permet a la Generalitat disposar de 4.000 milions d'euros més, que s'incorporen als pressupostos prorrogats de 2023. El Parlament haurà de convalidar l'acord en un màxim de 30 dies que van començar a córrer després de l'aprovació del decret per part de l'executiu.

El Govern i ERC van pactar el tercer suplement de crèdit per un valor total de 469 milions d'euros. Entre altres qüestions, l'acord inclou 200 noves places a l'Agència Tributària i la concreció del pla per assumir la recaptació de tots els impostos per avançar en el nou model de finançament. El pacte amb els republicans també contempla la constitució de l'empresa mercantil Rodalies de Catalunya, SA abans del 30 juny, per avançar en el traspàs.

"Cap preocupació" per parlar de finançament a la conferència de presidents

Per altra banda, Paneque ha assegurat que el president Salvador Illa "refermarà la voluntat de millorar el finançament de Catalunya" a la conferència de presidents autonòmics, que se celebrarà al Palau de Pedralbes de Barcelona el pròxim 6 de juny. En aquest sentit, ha expressat que al Govern no li preocupa parlar de finançament a la reunió: "Preocupació cap ni una".

Així mateix, la portaveu ha apuntat que tenint en compte les "actituds que està tenint el PP poc solidàries amb temes com l'oficialitat de les llengües", el que no voldria l'executiu és que la qüestió del finançament "pogués convertir-se en una eina de demagògia". "Per això insistim que la millora del finançament en cap cas va en contra de la solidaritat ni els interessos d'altres comunitats autònomes", ha conclòs.

El Govern proposarà debatre i posar en comú amb els presidents autonòmics qüestions vinculades a l'habitatge i les polítiques que s'estan desplegant en aquest sentit, un tema que "hauria de ser un neguit compartit", segons Paneque.