ERC pacta amb Illa més avenços en el nou finançament per aprovar el tercer suplement de crèdit

El Govern i ERC han pactat el tercer suplement de crèdit per als pressupostos prorrogats, que tindrà un valor total de 469 milions d'euros. A canvi de la injecció de crèdit que dona "oxigen" a l'executiu de Salvador Illa, segons han admès els mateixos republicans, s'avançarà en qüestions com el finançament singular de Catalunya i el traspàs de Rodalies. "El sistema de finançament transformarà el país. Estem parlant d'elements estructurals", ha assegurat el vicesecretari general de comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, en una roda de premsa en què ha explicat l'acord. Segons el portaveu, l'objectiu dels republicans "no és donar estabilitat perquè sí" a l'executiu, sinó prendre decisions "pensant en la ciutadania i el país".

En concret, l'acord inclou la creació de 200 noves places a l'Agència Tributària de Catalunya abans del 30 de juny per "reforçar-la i preparar l'assumpció de futures funcions", així com disposar d'un pla director abans del 31 de juliol per a la implantació progressiva de l'IRPF a l'Agència Tributària. Govern i ERC han pactat també desplegar durant el 2025 les mesures administratives per seleccionar la nova seu física per a l'Agència Tributària "amb la capacitat d'acollir el futur desplegament de l'administració tributària catalana".

Pel que fa a Rodalies, el pacte contempla a la constitució de l'empresa mercantil Rodalies de Catalunya, SA abans del 30 juny. L'empresa tindrà participació majoritària de la Generalitat i serà presidida i dirigida per persones proposades també per la Generalitat. L'objectiu és "reconduir la situació del servei de Rodalies en el mitjà termini".

