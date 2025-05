El Govern demanarà la llicència bancària per a l'ICF

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern sol·licitarà les "pròximes setmanes" la llicència bancària per a l'Institut Català de Finances (ICF). Ho ha fet durant la sessió de control al ple en una interpel·lació del president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, qui ha instat Illa a posicionar-se entre "l'aposta pel monopoli de la banca", en referència a l'OPA del BBVA al Sabadell, o fer passes "cap a la sobirania financera del país". Illa ha afirmat que està "compromès" amb l'obtenció de la fitxa bancària per a l'ICF, després de l'acord d'ERC amb el govern espanyol. "Depèn del Banc Central Europeu (BCE). El Banc d'Espanya hi té a dir, però el Govern de Catalunya farà el pas i m'agradaria que tingués el suport ampli d'aquesta cambra", ha afegit Illa. També la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, va anunciar aquest dimarts que es reunirà la setmana que ve amb responsables del Banc d'Espanya per començar a treballar de forma "més concreta" quins són els passos per avançar en la consecució d'aquest objectiu.