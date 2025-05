Govern i ERC pacten 200 milions per a rehabilitació d'habitatge en el tercer suplement de crèdit

El Govern i ERC han arribat a un acord per al tercer suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat prorrogats, que tindrà un valor total de 469 milions d'euros. El pacte entre l'executiu de Salvador Illa i els republicans inclou 200 milions d'euros per al període 2026-2028 per a impulsar la rehabilitació d'habitatges plurifamiliars i unifamiliars, així com per a augmentar el parc de lloguer assequible, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat Nació. L'acord també inclou la creació de noves places d'educació en l'etapa de 0 a 3 anys amb l'objectiu d'avançar cap a la universalització del servei.

Les dues parts signaran aquest dijous el pacte, que presentarà ERC en una roda de premsa a les 11:30 a la seu del partit. Després, el Govern es reunirà en un consell executiu extraordinari a les 14:15 per aprovar el decret, que haurà de convalidar el Parlament en un màxim de 30 dies.

El Parlament va validar aquest dimecres -amb el suport d'ERC i els Comuns- el segon suplement de crèdit, amb 1.301 milions d'euros que es destinaran a increments retributius de funcionaris, despeses de serveis públics (sanitaris i educatius), mesures en habitatge i d'altres del pla per respondre als aranzels dels EUA.