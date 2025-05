El Parlament valida el segon suplement de crèdit de 1.300 milions amb els vots d'ERC i Comuns

El Parlament ha validat aquest dimecres el decret del segon suplement de crèdit als pressupostos del Govern del 2023 prorrogats per al 2025. El ple ha aprovat el text presentat per la consellera d'Economia, Alícia Romero, amb els vots de PSC, ERC i Comuns, i l'abstenció de Junts. Romero ha destacat la incorporació dels 1.301 milions d'euros, uns recursos que es destinaran a increments retributius de funcionaris, despeses de serveis públics (sanitaris i educatius), mesures en habitatge i d'altres del pla per respondre als aranzels dels EUA. Per la seva banda, l'oposició ha criticat que l'executiu torni a utilitzar l'eina del decret, i cap grup ha demanat tramitar el decret com a projecte de llei. El suplement se suma al que el Govern va autoritzar a finals de març, de 2.168 milions, que el ple va validar el 7 de maig.

Durant el debat parlamentari, Romero ha agraït la "generositat" d'Esquerra i Comuns, i ha destacat que els recursos que contempla el suplement de crèdit serviran per a desenvolupar polítiques públiques. En aquesta línia, el diputat del PSC Jordi Riba ha garantit que el Govern farà "el que toca": garantir l'estabilitat financera i la justícia social. Els dos grups de l'oposició que han votat a favor de validar el decret, ERC i Comuns, han defensat el text, si bé han apressat el Govern a treballar per desenvolupar els nous recursos.

El portaveu adjunt d'ERC, Jordi Albert, ha demanat que s'executin "immediatament" les línies d'ajuda de 30 milions sobre explotacions agràries per mitigar l'impacte de les calamarsades. Per la seva banda, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha centrat el seu discurs a carregar contra Junts, i a criticar el seu "caos, embolic i jugades mestres". Si fos per ells -ha dit Cid- no hi hauria suplements de crèdit, i ha reivindicat que si el 2026 hi ha pressupostos nous serà gràcies a una negociació amb els Comuns, i no pas per mèrit de Junts.

El diputat de Junts i exconseller Jaume Giró ha lamentat que l'executiu acabi tancant el 2025 tal com el 2024 i en 6 dels darrers 10 exercicis: amb una pròrroga pressupostària i "abusant" dels suplements de crèdit, tramitant-los com a decrets llei. Giró ha opinat que la pròrroga hauria de ser un "mecanisme excepcional", i que el decret llei és un "instrument perillós".