Institucions i teixit empresarial del Solsonès i Cardona celebren una dècada d’impuls socioeconòmic

Aquest dimecres, prop de 120 persones, entre representants institucionals, empresaris i emprenedors, tècnics de l’Administració, botiguers i agents del sector educatiu, s’han congregat a la històrica masia Casa Miralles de Pinós per celebrar els deu anys de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar). L’acte ha deixat palès que l’essència del projecte és la cooperació i el treball conjunt entre municipis, institucions i teixit empresarial.
El 2015 van crear l’Agència els ajuntaments de Solsona i Cardona i les associacions empresarials del Solsonès i Cardona, i quatre anys després s’hi afegiria el Consell Comarcal del Solsonès. Un grup de persones havia manifestat un somni: “millorar la qualitat de vida de les persones del territori, principalment a través de l’ocupació digna”. “A partir d’aquell somni, es va començar a dissenyar la manera de fer-lo realitat”. Així va arrencar la intervenció de la directora de l’Agència, Glòria Domínguez.
Resultats que avalen el model
Al llarg d’aquesta dècada, el que ahir es va definir com un “enginy innovador, singular i transgressor” ha generat resultats tangibles gràcies a la col·laboració entre administracions locals i empresariat, i entre municipis que desafien l’adscripció administrativa. En aquest període:
- S’han gestionat 2.400 llocs de treball a través del Servei Connectem.
- S’han acompanyat 350 empreses en processos d’innovació i creixement.
- S’han registrat 200 noves iniciatives emprenedores i projectes d’autoocupació.
- S’han organitzat 200 accions formatives.
- I s’han dut a terme més de 100 accions de promoció comercial i de producte local.
L’exalcalde de Solsona i membre fundador, David Rodríguez, i l’exregidor Lluís-Xavier Villaró van subratllar el paper de l’Agència en la recuperació econòmica del territori després de la crisi. “Solsona va ser la capital de comarca on més es va reduir l’atur de tot Catalunya en el període 2015-2019”, va remarcar Villaró. Per a Rodríguez, “ara tindrem les eines per fer front a una nova crisi”.
Elogi a la col·laboració
També van intervenir en aquest acte l’exalcalde de Cardona i també fundador, Ferran Estruch; l’expresident dels empresaris de Solsona Marc Arnau; els representants actuals del teixit empresarial, Josep Barrera i Montse Mas; la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, i les alcaldesses de Solsona i Cardona, Judit Gisbert i Lluïsa Aliste, respectivament. Tots van coincidir a remarcar que la força de l’Agència rau en l’entesa, la cooperació i la visió compartida entre actors diversos. Domínguez va recordar que “valia la pena lluitar contra l’atur i donar oportunitats laborals; treballar conjuntament perquè els joves tinguin opcions de formació a prop de casa; crear oportunitats perquè productors locals, restauració i comerç estiguessin més a prop… I continua valent la pena.”
La majoria d’intervencions van incloure agraïments a totes les persones i administracions que han contribuït a fer créixer el projecte. La directora de l’Agència va posar de relleu, especialment, el paper del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, sense el qual
Celebrar el passat, projectar el futur
Tot i posar en valor la feina feta, durant la jornada també es va mirar especialment cap al futur. “Tenim per davant reptes enormes com la innovació, la consolidació del projecte Escola-Empresa, l’atracció i fidelització de talent i la necessitat de fer créixer el teixit productiu sense renunciar als valors que ens defineixen,” va afirmar Judit Gisbert.
Els participants a les taules rodones van incidir en la necessitat de “posar en valor l’entorn rural”, encara en desavantatge respecte de l’àmbit urbà, reivindicar mesures d’equitat en àmbits com l’oferta educativa davant les administracions superiors, i reforçar la formació professional i l’atracció de talent com a eixos estratègics de futur. I és que, tal com va assenyalar Montse Mas, “quan va néixer l’Agència el problema era l’atur, mentre que ara el problema és la manca de personal.”
Amb totes les fortaleses i debilitats i els reptes a què han de donar resposta la vintena de projectes en què treballa l’Agència, el model publicoprivat i de cooperació entre municipis de comarques i províncies diferents es considera avui la clau de l’èxit per seguir creant ocupació de qualitat i fer del Solsonès i Cardona una terra d’oportunitats on voler viure.