Mostraran amb una Micro Fira les aliances i impacte de l'economia social i solidària al Solsonès

El divendres 28 de novembre tindrà lloc al Consell Comarcal de Solsona la Micro Fira de l’Economia Social i Solidària del Solsonès i Rodalia. Una jornada organitzada per diferents entitats i organitzacions del territori com l’Actua, l’Arada, l’Agència Adlsolcar, Leader Catalunya Central, Territori de Masies, Biolord, Raiels, Lluerna arquitectura, Solsona Experience i el Departament dels Drets Socials de la Generalitat.
Aquesta jornada durarà tot el dia i començarà a les 10 del matí amb una benvinguda institucional, seguidament es durà a terme una formació d’aliances públic comunitàries estratègiques al Solsonès on es farà èmfasi en el sector de les cures, l’habitatge, l’energia i el comerç, i comptarem amb personatges públics com Sebastià Prat (alcalde d’Olvan i president de l’ADB), Moisès Masanas (president del Consell Comarcal del Berguedà), Francesc Torras (tècnic d’acollida i convivència de la Mancomunitat la Plana) i Xevi Bariniol (director tècnic del Consorci del Lluçanès) tot això amb la moderació d’Albert Papell (economista i expert en col·laboració públic comunitària de la Cooperativa L’Escamot).
Després d’una pausa amb Territori de Masies, a les 12 h del migdia hi haurà una dinàmica d’entitats de l’ESS, a les 15.30 h es farà una altra pausa i a les 17 h de la tarda hi haurà la presentació de les dades d’impacte - balanç social a càrrec de XES.
Al llarg de tot el matí a les escoles hi haurà tallers per a nens i nenes sobre l’economia social i solidària a càrrec de l’Arada Creativitat Social SCCI.
Aquesta jornada s’organitza amb l’objectiu d’oferir un espai estratègic per reforçar l’ESS al Solsonès, mostrar dades d’impacte reals i contrastades, aconseguir noves línies de treball conjuntes entre AAPP i ESS i en aquest cas, posar el focus en el sector de les cures, l’habitatge, l’energia i el comerç.