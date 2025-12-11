Les fotos dels 21 equips per a la temporada 2025-2026. Aquesta temporada el CF Solsona té 310 jugadors/jugadores i 52 entrenadors/entrenadores i delegats/delegades.
Imatges: Tots els equips del CF Solsona de la temporada 2025-2026
- Ramon Estany Montanyà
- Responsable de NacioSolsona
Publicat el 11 de desembre de 2025 a les 09:15
Actualitzat el 11 de desembre de 2025 a les 09:34
- S-16 A -
- CF Solsona
- S16-B -
- CF Solsona
- S14-B -
- CF Solsona
- S15 -
- CF Solsona
- S12-C -
- CF Solsona
- S14-A -
- CF Solsona
- S12-A -
- CF Solsona
- S11 -
- CF Solsona
- S12-B -
- CF Solsona
- S10-A -
- CF Solsona
- S10-B -
- CF Solsona
- S8-B -
- CF Solsona
- S9 -
- CF Solsona
- S8-A -
- CF Solsona
- 1r. Masculí -
- CF Solsona
- Juvenil B -
- CF Solsona
- 1r. Femení -
- CF Solsona
- Juvenil A -
- CF Solsona
- Filial Femení -
- CF Solsona
- Filial Masculí -
- CF Solsona
- Babies -
- CF Solsona
