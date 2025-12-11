11 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Imatges: Tots els equips del CF Solsona de la temporada 2025-2026

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de desembre de 2025 a les 09:15
Actualitzat el 11 de desembre de 2025 a les 09:34

Les fotos dels 21 equips per a la temporada 2025-2026. Aquesta temporada el CF Solsona té 310 jugadors/jugadores i 52 entrenadors/entrenadores i delegats/delegades.

CF Solsona
  • S-16 A -
CF Solsona
  • S16-B -
CF Solsona
  • S14-B -
CF Solsona
  • S15 -
CF Solsona
  • S12-C -
CF Solsona
  • S14-A -
CF Solsona
  • S12-A -
CF Solsona
  • S11 -
CF Solsona
  • S12-B -
CF Solsona
  • S10-A -
CF Solsona
  • S10-B -
CF Solsona
  • S8-B -
CF Solsona
  • S9 -
CF Solsona
  • S8-A -
CF Solsona
  • 1r. Masculí -
CF Solsona
  • Juvenil B -
CF Solsona
  • 1r. Femení -
CF Solsona
  • Juvenil A -
CF Solsona
  • Filial Femení -
CF Solsona
  • Filial Masculí -
CF Solsona
  • Babies -

Et pot interessar