Solsona i el Solsonès planten cara a les violències sexuals amb una desena d'actes pel 25N

Solsona i el Solsonès commemoren el 25N, Dia internacional per a l'erradiació de les violències masclistes, amb una desena d'actes que majoritàriament posen el focus en les violències sexuals. Durant el 2024, el Servei d'informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Solsonès va atendre 85 persones, de les quals el 50 per cent van ser per violències masclistes, i sis de les quals van relatar violències sexuals.
"De la por a la ràbia i de la ràbia al canvi" és el lema d'enguany per encapçalar una programació d'actes reivindicatius que volen ser "una expressió alta i clara del desig que dones, infants i adolescents puguin viure lliures de violències sexuals", segons apunten des del SIAD.
El progama per sensibilitzar la població sobre aquesta xacra s'obre aquest dijous amb una formació i la projecció d'una pel·lícula i s'allargarà fins al 2 de desembre. L'organitzen el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Solsona, l'Associació de Dones del Solsonès i L'Arada Creativitat Social.
L'acte institucional central del 25N, el dimarts 25 a les set del vespre, convoca la ciutadania a una concentració davant l'Ajuntament, en què es farà la lectura del manifest institucional i hi haurà l'actuació de la cantautora solsonina Gemma Sol. Enguany ha presentat dos senzills, que arriben després del seu segon disc, Amor(t), publicat l'any passat, en què reivindica la importància d'expressar els nostres estats emocionals.
Abans, però, aquest dijous, dia 20, la cooperativa L'Arada organitza una formació sobre plans d'igualtat per a entitats i un punt de trobada laboral sobre els drets al sector de les cures amb l'advocada laboralista Cristina Zambrano.
També aquest dijous a les vuit del vespre al Cine París es projectarà la pel·lícula "Una joven prometedora", d'Emerald Fennell, amb entrada gratuïta. Aquesta cinta és una provocadora reflexió sobre la cultura de la violació, la complicitat social i la revenja com a resposta al dolor.
L'endemà, divendres 21, a les set del vespre a la sala cultural de lAjuntament de Solsona, l'escriptora Jenn Díaz presentarà el llibre "Violència en tres actes: de víctima a supervivent" (La Magrana, 2024) i s'obrirà un col·loqui. En aquesta obra, l'autora explica el seu propi procés de víctima, després que als divuit anys patís violència masclista tant física com psicològica. Tot seguit, es durà a terme una trobada d'entitats feministes.
Els actes del 25N també pugen a l'escenari. El dimecres 26 a les onze del matí, Teatracció porta l'obra Com testimo? al teatre municipal de Sant Llorenç de Morunys. Serà una activitat adreçada a l'alumnat de 3r i 4t dESO per treballar la prevenció de les violències masclistes i els compartaments violents en les relacions de parella. L'organitza l'Ajuntament de la vila.
Maria Pau Pigem al teatre comarcal
Per a tot el públic, el divendres 28 a les nou del vespre, el teatre comarcal acull Teoria King Kong, de la companyia La Virgueria. L'actriu Maria Pau Pigem posa en escena l'assaig homònim de Virginie Despentes, un dels títols feministes de referència. L'entrada a aquest muntatge també serà gratuïta.
Estrenada al festival Temporada Alta de l'any passat, Teoria King Kong qüestiona la moral patriarcal i aborda temes com la violació, la prostitució i el desig. Fidel a lestil de Despentes, ho fa a partir duna mirada lúcida i despullada sobre la construcció social de la feminitat i les violències estructurals que la travessen.
També a Torà es commemora el Dia internacional contra la violència envers les dones amb un espectacle. En aquest cas, la rapsoda Alba Mascarella farà un recorregut per la poesia i la prosa poètica d'escriptores com Maria Mercè Marçal, Gioconda Belli o Bel Olid, entre d'altres, amb La boca descosida. Serà el dissabte 29 a les sis de la tarda a l'Escola Sant Gil.
Formació per a professionals
Per a l'abordatge de les violències sexuals és fonamental l'atenció a la prevenció i, per això, també la formació dels professionals. L'experta en formació, prevenció i sensibilització d'aquesta problemàtica Míriam Alemán oferirà una sessió formativa el dimarts 2 de desembre al matí a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès.
En aquesta activitat, es tractaran els elements clau sobre les manifestacions de les violències sexuals entre adolescents i joves, les seves causes i conseqüències i com es poden prevenir i combatre. Les inscripcions es poden fer per telèfon, al 973483234, o bé per correu electrònic a saisolsones@elsolsones.cat.
Reflexió amb les famílies al voltant d'Adolescence
També el 2 de desembre, però a les sis de la tarda a la biblioteca Carles Morató, es convoca les famílies d'adolescents al col·loqui titulat "Educar en temps d'odi: una mirada a la sèrie Adolescence”, igualment a càrrec de l'experta Míriam Alemán. S'hi generarà un espai de confiança en què es puguin compartir inseguretats, dubtes i experiències sobre l'acompanyament de ladolescència i s'hi aportaran eines per millorar la comunicació a casa.
El cartell d'enguany és obra de la dissenyadora gràfica solsonina Maria Porredon. La desena d'actes al Solsonès, coordinats majoritàriament pel SIAD, tenen el suport de la Diputació de Lleida, el ministeri d'Igualtat, a través dels Fons del Pacte d'Estat contra la vioència de gènere, i la col·laboració del Cine París, l'Ajuntament de Torà i l'Associació de Dones Toraneses.
El servei gratuït d'atenció contra les violències masclistes se centralitza al telèfon 900 900 120 i a l'adreça electrònica 900900120@gencat.cat, si bé també es pot contactar amb el SIAD del Solsonès al telèfon 973483234 i a l'adreça siad@elsolsones.cat.