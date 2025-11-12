Vetllada Musical de Santa Cecília amb l’Orfeó Nova Solsona

Per Santa Cecília, la patrona dels músics, l’Orfeó Nova Solsona prepara la tradicional Vetllada Musical. Tindrà lloc el dissabte, 22 de novembre, a les 20:15 hores. En aquesta ocasió, l’emplaçament del concert serà a l’Església del Cor de Maria (Els Caputxins), al capdamunt del passeig de Sant Antoni Maria Claret.
Enguany, la vetllada promet ser una cita especial per a tots els amants de la música per a cor i probablement es tracta de la primera trobada de corals de la comarca.
A més de l’Orfeó, hi participaran dues formacions convidades: La Fònica de Freixinet, sota la direcció d’Anna Camps, i la Coral Morunys, dirigida per Lluïsa Piñero i amb l’acompanyament al piano de Gregori Farràs.
Aquesta trobada vol ser una celebració compartida del cant coral, un espai per reforçar vincles entre les corals del Solsonès i per oferir al públic una vetllada plena de música.
L’activitat és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i la Parròquia de Solsona, així com dels socis protectors de l’Orfeó Nova Solsona.
L’entrada al concert és lliure i hi haurà la possibilitat de fer un donatiu voluntari a través de taquilla inversa.