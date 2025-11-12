12 de novembre de 2025

Vetllada Musical de Santa Cecília amb l’Orfeó Nova Solsona

El concert tindrà lloc el dissabte, 22 de novembre a l’Església del Cor de Maria i també hi actuaran la Coral Morunys i La Fònica de Freixinet.

Publicat el 12 de novembre de 2025 a les 10:04

Per Santa Cecília, la patrona dels músics, l’Orfeó Nova Solsona prepara la tradicional Vetllada Musical. Tindrà lloc el dissabte, 22 de novembre, a les 20:15 hores. En aquesta ocasió, l’emplaçament del concert serà a l’Església del Cor de Maria (Els Caputxins), al capdamunt del passeig de Sant Antoni Maria Claret.

Enguany, la vetllada promet ser una cita especial per a tots els amants de la música per a cor i probablement es tracta de la primera trobada de corals de la comarca.

A més de l’Orfeó, hi participaran dues formacions convidades: La Fònica de Freixinet, sota la direcció d’Anna Camps, i la Coral Morunys, dirigida per Lluïsa Piñero i amb l’acompanyament al piano de Gregori Farràs.

Aquesta trobada vol ser una celebració compartida del cant coral, un espai per reforçar vincles entre les corals del Solsonès i per oferir al públic una vetllada plena de música.

L’activitat és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i la Parròquia de Solsona, així com dels socis protectors de l’Orfeó Nova Solsona.

L’entrada al concert és lliure i hi haurà la possibilitat de fer un donatiu voluntari a través de taquilla inversa.

