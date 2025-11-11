Territori de Masies organitza durant la tardor tres jornades que uneixen cultura, gastronomia i patrimoni

Territori de Masies presenta una nova programació d’actes culturals per als mesos de novembre i desembre, amb tres projectes que combinen la creació artística, la gastronomia, el coneixement del territori i la mirada patrimonial amb perspectiva de gènere: Cicle de Cultura a l’Era. Arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies, Amb ulls de dones, Gastronomia i patrimoni a la tardor de Territori de Masies.
Les propostes, que tindran lloc entre el 23 de novembre i el 8 de desembre, oferiran una sèrie d’actes que inclou música en viu, degustacions de proximitat i rutes guiades que configuren una programació diversa que aposta per la cultura en directe, la cultura popular, el patrimoni i el producte local.
Música en viu, gastronomia i cultura popular
El cicle s’iniciarà diumenge 23 de novembre al Santuari del Miracle, amb la presentació del receptari editat per la cooperativa ‘Les farines de Territori de Masies a la taula’ i una recepta en directe a càrrec de la Sílvia Ferrer-Dalmau de l’Espai René amb la Cuineta d’Aquí de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. En seguit, es realitzarà un tast de producte local als entorns de les Cel·les del Miracle. Tot seguit, al Claustre del Monestir, el públic podrà gaudir del concert de MONTSERRAT ISANTA DUO, Montserrat Isanta i Eduard Gener ens ofereixen un repertori musical ben europeu a través de la cançó catalana, italiana i francesa, el jazz i algunes de les peces insígnia dels seixantes catalans que cantaven Núria Feliu, Guillem d’Efak o Salomé. Un repertori que es manté intacte i encara brilla amb els anys per la seva elegància i qualitat. Repertori que el duet Isanta-Gener passegen amb la seva discreció i bellesa habituals a piano i veu. Aquest concert s’emmarca dins del Cicle de Cultura a l’Era. Arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies.
El diumenge 30 de novembre, les activitats es traslladaran a Les Corts de Biosca a Castelltallat, amb una ruta de gastronomia i patrimoni per les antigues barraques de vinya de Castelltallat a càrrec del veïnat, seguit d’una recepta en directe amb la Sílvia Sampons de Cuina Anònima amb la Cuineta d’Aquí, i un concert del David Lama, també en el marc del Cicle de Cultura a l’Era.
El dilluns 8 de desembre a la tarda, la programació es tancarà a Su, amb una nova edició del projecte Amb ulls de dones, una passejada guiada per veïnes que convidarà a redescobrir els espais del poble des d’una mirada femenina. A les 18h tindrà lloc el Cant de la sibil·la amb la Sibil·la d’Urgell, a càrrec de Laura de Castellet a Santa Maria de Su i conclourà amb un tast degustació.
Les places són limitades i les entrades es poden adquirir a territoridemasies.cat/botiga, per telèfon al 693 054 437 o al correu informacio@territoridemasies.cat.
El cicle de Cultura a l’Era: cultura en viu, agroturisme i producte de proximitat
Les tres jornades segueixen un mateix objectiu: descontextualitzar la cultura dels espais típics i apropar la cultura a espais rurals a través de les arts visuals, la música i el producte de proximitat. El Cicle de Cultura a l’Era. Arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies és un cicle que s’ha realitzat durant l’estiu i la tardor i que vol potenciar el turisme agroalimentari amb propostes culturals i artístiques locals, potenciant el producte de Territori de Masies. I també del projecte de farines ecològiques, una aposta de la cooperativa i quatre socis agraris per produir farina ecològica cultivada a la comarca.
La iniciativa té el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminisme, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat. La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013.