Èxit de la jornada de voluntariat ambiental per la millora de l’entorn de la bassa del Miracle

Diumenge 9 de novembre es va dur a terme una jornada de voluntariat ambiental, una activitat oberta a tothom amb l’objectiu de gaudir de la natura i contribuir a la millora del nostre entorn natural.
Durant el matí, una vintena de voluntaris i voluntàries vinguts d’arreu de Catalunya van participar en diverses tasques de millora ambiental, com ara la creació de microhàbitats per a l’herpetofauna, el manteniment de l’observatori d’ocells aquàtics i la restauració de caixes niu.
En total, s’han restaurat deu caixes niu i se n’ha construït una de nova. Totes les caixes restaurades s’han netejat de nius antics, reparat i impermeabilitzat amb lona per protegir-les de la pluja. D’aquestes, tres eren per a ratpenats, una per a xot i sis per a ocells. La nova caixa niu, també destinada a ratpenats, s’ha instal·lat durant la jornada.
A més, s’han construït tres refugis per a l’herpetofauna amb blocs de pedra, per afavorir la presència d’amfibis i rèptils a la zon
Pel que fa al voltant de l’observatori d’ocells aquàtics, s’ha netejat i adequat l’espai: s’han netejat les escales i el camí d’accés, s’han podat els arbustos que impedien la visió de la fauna a través de l’observatori. També s’ha obert un nou espai per instal·lar un tercer punt d’observació i s’han col·locat cinc metres de bruc a la segona pantalla per millorar-ne la integració paisatgística i el camuflatge
La jornada ha estat una experiència enriquidora i participativa, que ha combinat acció ambiental, aprenentatge i convivència. Les persones participants han destacat el bon ambient i l’impacte positiu de les actuacions sobre la biodiversitat local.
Agraïm especialment a les voluntàries i voluntaris per la seva tasca altruista durant el matí de diumenge, i a la comunitat de monjos del Monestir del Miracle pel seu suport, permís i la cura constant d’aquest espai d’interès natural. També al Consell Comarcal del Solsonès, pel suport econòmic.
Entre totes i tots fem possible la conservació i la millora del nostre entorn local. “Cada petita acció compta”
Grup de Natura del Solsonès i Sàmara Natura, sccl