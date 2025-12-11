La Diputació de Lleida millora el ferm de la carretera LV-4011, al municipi de Lladurs

La Diputació de Lleida, a través de l’Àrea de Serveis Tècnics, ha finalitzat les obres de rehabilitació del ferm a la carretera LV-4011, al municipi de Lladurs, en el tram comprès entre els punts quilomètrics 1+230 i 3+390. Els treballs han permès renovar la capa de rodadura, reforçar la seguretat i millorar la comoditat de la conducció en aquest punt de la xarxa viària del Solsonès.
L’actuació ha inclòs el fressat del paviment existent, la col·locació d’una nova capa d’aglomerat en calent, la millora del reg d’adherència i diverses tasques de pintura i senyalització horitzontal, com bandes, zebrats i símbols. També s’ha efectuat el transport i aportació de betum asfàltic i la supervisió tècnica corresponent.
La diputada de l’Àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, ha subratllat que “apostem per un manteniment constant i rigorós de la xarxa viària perquè és essencial per a la mobilitat quotidiana de veïns, estudiants, treballadors i empreses del territori”. Morón ha afegit que “continuarem invertint en les carreteres locals perquè són un element clau d’equitat territorial i de suport als municipis petits i mitjans”.
Amb aquesta actuació, la Diputació de Lleida referma el seu compromís amb la conservació i millora de la xarxa viària local, garantint que les carreteres del territori mantinguin uns estàndards elevats de qualitat i seguretat que afavoreixen el desenvolupament i la cohesió dels municipis del Solsonès.