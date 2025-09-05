La Diputació de Lleida aporta 65.000 euros per les activitats firals organitzades pel Consell Comarcal del Solsonès

Ha estat aprovat el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Solsonès per a la realització d’activitats firals, any 2025, pel qual, la Diputació, en compliment d'aquest conveni, aportarà al Consell Comarcal del Solsonès, la quantitat de 65.000 euros.
El Consell Comarcal del Solsonès destina enguany a Fires 163.500 euros
Segons la previsió de costos que s'adjunta a aquest conveni, l'activitat a subvencionar l'any 2025 té un pressupost total de 163.500 euros, per les despeses corrents derivades de les següents activitats firals celebrades l’any 2025:
Sous i salaris ............................................................................................... 70.000,00 euros
Imatge ........................................................................................................... 2.500,00 euros
Publicitat ....................................................................................................... 2.500,00 euros
Estands i infraestructures ........................................................................... 65.000,00 euros
Actes Fira del Trumfo i la Tòfona 15 i 16 de març 7.000,00 euros
Actes Fira de Sant Isidre de Solsona 17 i 18 de maig 12.000,00
Actes Fira de la Terra del Solsonès 18 i 19 d’octubre 4.000,00 euros
Actes Fira del Tió de Solsona 6 de desembre 500,00 euros
El Consell Comarcal del Solsonès té, entre les seves finalitats, les activitats següents:
- Programació, organització i coordinació de tot allò que faci referència a Fires, tant de caràcter general com sectorial, que se celebrin anualment a la comarca del Solsonès.
- Procurar la creació d'altres Fires, Exposicions i Fires-mercat.
- Promoure, en el sentit més ampli, la diversificació econòmica de la comarca, tenint en compte les seves característiques peculiars i els recursos que es puguin utilitzar.
- Promoure els assentaments d'empreses.
- Desenvolupament econòmic, i millora de l'estructura productiva de la comarca.
- Realització d'estudis i assistència tècnica, econòmica i jurídica, a efectes d'afavorir el desenvolupament econòmic.
- Informació sobre els beneficis i els avantatges que ofereixen les administracions públiques i la Unió Europea per al desenvolupament de la comarca.
- Cooperar amb altres organismes públics o privats, que duguin a terme activitats de promoció econòmica.
- Promoure mesures de suport als sectors: comerç, indústria i serveis.
- I en general, totes aquelles activitats que redundin en el desenvolupament econòmic i social.
- La Diputació de Lleida, com a administració pública al servei de la ciutadania a través de la seva col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Lleida, té com un dels objectius fonamentals contribuir a vertebrar el territori i ajudar a ordenar i catalitzar els processos de desenvolupament econòmic i territorial, impulsant polítiques destinades a donar suport a les activitats i iniciatives que contribueixen a reforçar l’economia i la societat de les terres de Lleida. És per això que, des de fa anys, col·labora en l'organització dels diferents certàmens firals, valorant molt positivament l'actuació que desenvolupa el Consell Comarcal del Solsonès, atesos els beneficis que suposa per a l'economia de les comarques de Lleida, en general, i atesa la projecció, tant a nivell nacional com internacional que la celebració de qualsevol esdeveniment firal suposa pel territori.
- Actualment, la Diputació de Lleida concedeix els ajuts per a l'organització de certàmens firals, en el marc de les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms vigents