El Consell Comarcal del Solsonès ha estat víctima d'un ciberatac

Des del primer moment, el Consell Comarcal ha activat tots els protocols establerts i ha contactat amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, amb qui s’està treballant de manera coordinada per contenir, investigar i mitigar l’impacte de l’incident. Paral·lelament, també s’ha presentat denúncia als Mossos d’Esquadra, i s’ha notificat l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l’Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
Actualment, encara no es pot determinar amb exactitud la tipologia ni el volum de les dades que podrien haver estat exfiltrades.
Com a conseqüència d’aquest incident, la ciutadania pot patir alguns retards i molèsties en la tramitació de gestions administratives.
El Consell Comarcal ja està treballant per recuperar dades i poder generar un punt de restauració dels sistemes afectats adoptant mesures addicionals de reforç en la seguretat.
Claustre Sunyer i Cantons, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, ha declarat:
“Som conscients de la preocupació que aquest tipus d’incidents poden generar. Per això, des del primer moment hem posat tots els recursos necessaris per resoldre la situació de la manera més ràpida i segura possible, amb la col·laboració d’organismes especialitzats en ciberseguretat. Volem reiterar el nostre compromís amb la transparència i amb la protecció de les dades de la ciutadania i de les persones treballadores.”
El Consell Comarcal actualitzarà la informació quan es produeixin avenços significatius en la investigació. No obstant això, per raons de seguretat, no es facilitaran detalls tècnics addicionals.
L’ens lamenta les molèsties que aquest incident pugui ocasionar i agraeix la comprensió i la col·laboració de la ciutadania.