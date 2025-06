Els ciberatacs ja han compromès les dades de gairebé 100.000 persones el 2025

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), Meritxell Borràs, ha presentat aquest dijous a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament la memòria corresponent a l’any 2024 i ha aprofitat per advertir que els ciberatacs ja haurien compromès aquest 2025 les dades de més de 96.500 persones, gairebé el doble que les persones afectades per ciberatacs durant tot el 2024 (52.000).

En els primers mesos d'enguany s'han detectat 23 incidents d'aquest tipus: 8 de programari de segrest (ransomware), 6 de phishing i 9 de pirateig (hacking). En cinc casos, el nombre d'afectats és indeterminat, de manera que la xifra podria ser encara força superior. A més, en cinc dels nous casos de pirateig s'ha produït una venda de dades a la web fosca, un supòsit que sembla que va a l'alça.

L'error humà continua sent la causa principal de les bretxes de seguretat detectades, com va passar el 2024. En concret, l'any passat el nombre de ciberatacs en el sector públic (i empreses que fan funció pública) va disminuir del 31% al 17%, mentre que l'error humà va augmentar del 43% al 59%.

En aquest context, la directora ha insistit que cal seguir preparats per minimitzar riscos, amb sistemes de seguretat robustos i adequats al perill en cada cas.

Augment continuat de denúncies i reclamacions

Així mateix, Borràs ha remarcat l’augment continuat de denúncies i reclamacions que arriben a l’entitat, que es resolen any rere any pràcticament amb els mateixos efectius. En aquest sentit, el 2024 les denúncies per incompliment de la normativa de protecció de dades van augmentar un 30%, mentre que l’increment de les reclamacions davant la impossibilitat d’exercir els drets de protecció de dades (accés, rectificació, supressió) va ser d’un 55%.

En comparació amb el 2022, l’increment de denúncies i reclamacions arriba al 84,6%. Pel que fa a la funció d’assessorament jurídic, ha crescut el 2024 en més d’un 7%, així com la consultoria del sector públic i l’atenció al públic, amb augments del 25% i 13%, respectivament. En aquest context, la directora ha denunciat que això tensiona de manera crítica la capacitat de la institució.