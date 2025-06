Així serà el nou «escut de ciberseguretat» català per protegir-se de l'amenaça global

Aposta del Govern per crear un "escut" de ciberseguretat que protegeixi els serveis essencials de Catalunya. L'executiu ha presentat una nova estratègia que vol augmentar la prevenció i la protecció davant uns atacs que preveuen que ja no només vindran de delinqüents, sinó que s'esperen de manera més extensa en un món marcat per les guerres que cada cop amb més freqüència escapen de les vies convencionals.

En aquest sentit, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha advertit que l'ús de ciberatacs és cada cop més habitual com a estratègia dels països en conflicte que volen debilitar les infraestructures d'altres. Ha posat com a exemples els ciberatacs russos a punts neuràlgics d'Ucraïna o les distorsions als processos electorals a la Unió Europea. "És una amenaça global que cal prendre's seriosament; el risc zero no existeix i hem d'estar preparats per a qualsevol escenari", ha apuntat Dalmau, que ha afegit que el sistema "és robust, però cal preparar-lo per a la pròxima dècada".

Inversió rècord en ciberseguretat

El Govern també ha volgut destacar que aquesta inversió, de 18,6 milions d'euros a executar en un any, és la més gran de la història en ciberseguretat. Dalmau ha admès les dificultats per competir amb el sector privat, però ha assegurat que la voluntat és mirar d'atreure el talent i els lideratges necessaris perquè des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació es pugui comandar aquesta transformació, que s'escenificarà amb la presentació d'un nou pla estratègic passat l'estiu.

La voluntat del nou projecte és dotar la Generalitat d'una "capa d'excel·lència" tant en intel·ligència artificial com en ciberseguretat. En primer lloc, es treballarà per protegir tots els serveis que depenguin de l'executiu, però aquesta tasca també es vol traslladar a la resta d'administracions, al sector privat i a la ciutadania. Entre les prioritats citades per Dalmau hi ha la cobertura del sistema sanitari, la protecció dels sistemes crítics i la conscienciació ciutadana, també vinculades a la reforma de l'administració pública que ha engegat l'executiu.

Què diu el nou pla del Govern contra els ciberatacs?

La directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, ha presentat un pla que inclou set línies d'actuació i 27 accions. El projecte forma part del programa RETECH finançat amb els fons europeus i la sèrie de mesures presentades han d'executar-se de manera immediata, entre el 2025 i el 2026. Com a espais implicats en aquest procés, hi haurà prop de 200 centres sanitaris, els ajuntaments de més de 50.000 habitants, les quatre diputacions i els quaranta consells comarcals.

Una de les línies de més rellevància és en l'àmbit sanitari. Caballero ha explicat que les dades sanitàries es paguen més cares que les bancàries al mercat negre, ja que poden utilitzar-se per extorsionar una persona. Per blindar el sistema, es vol estendre la protecció que ja es dona a 68 hospitals cap a 49 centres sociosanitaris i 44 de salut mental. En aquests centres es faran proves tècniques per veure fins a quin punt estan exposades les dades i com es treballa per evitar-ho.

Per altra banda, també es treballarà per protegir els 400 sistemes crítics de la Generalitat. Es tracta de serveis a mà de la ciutadania com La Meva Salut, l'Agència Tributària o els serveis de denúncia de violència masclista o de gestió de dades dels menors. La voluntat és estendre el diagnòstic i la protecció a grans a les administracions locals i amb ajudes econòmiques a les pimes del sector de les TIC.

L'executiu també ha anunciat la creació de la Ciberacadèmia. Es tracta d'una plataforma de formació professional contínua en ciberseguretat per atraure talent davant la constatació que falten 13.500 professionals al sector. Finalment, també s'insistirà en la conscienciació ciutadana, amb la futura creació d'un assistent intel·ligent basat en IA que doni consells sobre casos particulars de possibles estafes. "Es tracta de democratitzar la ciberseguretat i que arribi a la ciutadania", ha destacat Dalmau.

L'amenaça de la quàntica

Una de les línies en les quals insisteix el Govern és el de la quàntica. L'objectiu és generar unes comunicacions segures davant amenaces originades per la mateixa tecnologia. Catalunya rep 6.900 milions d'atacs dels quals 3.200 acaben en incidents de ciberseguretat i tots tenen resposta de l'Agència. Però la tecnologia quàntica pot girar-se en contra i fer augmentar els atacs i que siguin més immediats i letals.

Que s'entén com a quàntica? Doncs es pot comprendre amb un exemple molt simple: quan ens apareix el símbol del cadenat al nostre navegador o en una aplicació, significa que la confidencialitat de les dades està garantida. Però els ordinadors amb una gran capacitat de computació -com el del Barcelona Supercomputing Center- són més potents i poden desxifrar les dades més de pressa. Un motiu més pel qual s'analitzarà tots els sistemes per fer-los resistents a una "era postquàntica".