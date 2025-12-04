Dos turismes xoquen amb uns senglars a Riner

El xoc ha tingut lloc aquesta tarda de dimecres, pels volts de 3/4 de 7 ha tingut lloc un xoc en què s'han vist implicats dos turismes que s'han accidentat en topar contra una senglars. Els fets s'han produït a Ribera, a la Lv-3002, just abans d'arribar a un dels túnels de la carretera que connecta Cardona amb Solsona. Segons les primeres informacions, cap dels ocupants dels vehicles ha resultat ferit.\r\n\r\nInicialment s'ha activat una dotació de bombers en el moment de rebre l'avís, però finalment no s'ha requerit el seu servei, i han estat els agents rurals, els qui s'han encarregat dels senglars.\r\n\r\n \r\n