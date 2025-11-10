Detenen un home per robar en dos bars de Solsona la mateixa nit

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Solsona van detenir el passat 5 de novembre un home de 31 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força.\r\n\r\nDurant la nit del passat 21 d'octubre es van produir dos robatoris amb força a dos bars de Solsona. En un establiment l’autor va forçar una finestra i a l’altre va forçar una porta per poder accedir a l’interior. Un cop dins, en els dos casos, va sostreure els diners de la caixa enregistradora.\r\n\r\nEls mossos van obrir una investigació i van esbrinar que en els dos fets l’autor era la mateixa persona. Un cop van identificar l’autor també van veure que ja l’havien detingut per robar en un d’aquests bars el passat mes de juny.\r\n\r\nEl dimecres, 5 de novembre, els mossos van localitzar i detenir el presumpte autor a Solsona. \r\n\r\nEl detingut va passar l’endemà a disposició del jutjat de primera instància i instrucció 1 de Solsona.\r\n\r\n \r\n