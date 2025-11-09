Detenen dos membres d'un grup criminal acusat de robatoris amb força a domicilis de Torà

Els Mossos d’Esquadra han detingut vuit persones relacionades amb 19 robatoris a diferents domicilis d’arreu de Catalunya comesos en dos mesos, entre el 23 d’agost i el 25 d’octubre. Segons informa la policia en un comunicat, els detinguts formaven part de tres grups criminals diferents, però que tenien un ‘modus operandi’ similars. Estan acusats de cometre robatoris amb força, principalment a cases aïllades, amb molta rapidesa i mobilitat i utilitzant vehicles de lloguer a nom de tercers per evitar ser identificats fàcilment. També cometien un gran nombre d’assalts en pocs dies o, fins i tot, en la mateixa jornada.
Pel que fa al segon dels grups criminals, la policia ha detingut dos dels seus membres, de 24 anys. Un d’ells va ser arrestat el 21 d’octubre a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), i l’altre el 29 d’octubre a Tordera (Maresme). En l’últim cas, va ser en arrestat en una entrada i registre corresponent a la investigació anterior, fet que per als Mossos demostra la relació que hi havia entre ells, tot i tractar-se de grups que operaven amb independència.
En aquest cas, se’ls atribueix dos robatoris amb força a domicilis de Torà (Solsonès) comesos el 24 de setembre. Segons informa la policia, els autors també van utilitzar un vehicle de lloguer per apropar-se i fugir del lloc després dels assalts, però en un dels casos, els individus van ser alertats pels veïns, fet que va provocar una fugida precipitada del lloc. Gràcies a la informació aportada pels testimonis i la posterior investigació, els agents van localitzar el vehicle dels assaltants en una localitat propera, una troballa clau per a les dues detencions.