Sant Llorenç de Morunys denuncia el mal estat de les línies de Telefònica

No és la primera vegada que l'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys és queixa de l'estat de deixadesa de les línies existents de Telefónica. Tanmateix, la situació ha empitjorat recentment arran dels treballs que estan realitzant operaris subcontractats per l'empresa per retirar el cablejat obsolet de coure.
Com a conseqüència d'aquests treballs, molts dels cables que han quedat instal•lats es troben destensats i, en alguns casos, arriben a representar un perill. A més, durant aquestes actuacions s'estan deixant restes de plàstics i altres materials escampats pel bosc, fet que provoca també un impacte ambiental evident.
Davant d'aquesta situació, i després de constatar el consistori que Telefónica no ha pres cap mesura efectiva (malgrat que fa més d'un any que té incidències obertes que han estat tancades unilateralment), ja no saben com més procedir.
Per aquest motiu, l'ajuntament piteu ha decidit que també traslladarà aquesta queixa al Govern de la Generalitat amb l'esperança que es pugui reconduir aquesta situació, agreujada encara més els darrers dies pels treballs de retirada de cablejat que s'estan duent a terme.
Finalment espera que es prenguin les mesures oportunes per garantir la seguretat, el manteniment adequat de les infraestructures i el respecte per l'entorn natural.