Nous vehicles per als parcs de bombers de Torà i Sant Llorenç de Morunys

Els Bombers de la Generalitat continuen amb el procés de renovació de la flota de vehicles, tal com marca el Pla estratègic 2030, i aquest novembre han incorporat 27 noves unitats 4x4 lleugeres en format de compra que aniran destinades, majoritàriament, a parcs de bombers voluntaris.
El lot de 27 vehicles, que ja s’estan distribuint a les Regions d’Emergència, està configurat per 22 unitats de personal i càrrega tipus parc (UPC Parc), que aniran a parcs de bombers voluntaris i a un de funcionaris (Torroella de Montgrí).
Els parcs on aniran destinades aquestes unitats són a Alp, Castellfollit del Boix i Sant Llorenç de Morunys, de la Regió d’Emergències Centre; Torroella de Montgrí, de la Regió d’Emergències Girona; Artesa de Segre, la Granadella, Isona, Oliana, la Pobla de Segur, Seròs i Torà, de la Regió d’Emergències Lleida; Malgrat de Mar, la Garriga, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera i Viladecavalls, de la Regió d’Emergències Nord; Collbató, de la Regió d’Emergències Sud; Santa Coloma de Queralt, Sarral i Vila-rodona, de la Regió d’Emergències Tarragona; Batea i Flix, de la Regió d’Emergències Terres de l’Ebre.
Aquestes 22 UPC Parc de nova incorporació són de la marca Volkswagen Amarok cabina doble 2.0TDI 170CV. És un vehicle 4x4 tipus pickup amb una zona de càrrega separada per transportar tota mena de material. Aquests 22 nous vehicles són els primers que es distribuiran del total de 130 UPC Parc, que està previst renovar els propers mesos amb un contracte que s’ha adjudicat a l’empresa Next Motorbike, SL, per valor de 6.387.497,61 euros, sense IVA.
Els altres cinc vehicles que conformen aquest primer lot són unitats de comandament lleugeres (UCL). Dues d’elles aniran destinades a la Regió d’Emergències de Lleida i les altres tres, a la Regió d’Emergències Metropolitana Sud. Aquests vehicles són de la marca Toyota Hillux cabina doble 2.4 150 CV. També són 4x4 del tipus pickup. A la zona de càrrega, els vehicles disposen de calaixos, prestatgeria i pissarra per poder desenvolupar les tasques de comandament, amb tots els elements necessaris. Les UCL van destinades als comandaments d’aquestes regions.