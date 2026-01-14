Sant Llorenç de Morunys acondiciona la teulada de l'església

S'han executat les obres de conservació de la coberta de l'església de Sant Llorenç de Morunys per un import total de 21.488,74 euros dels quals tenen una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de 16.809,00 i la resta seran aportacions a parts iguals per part de l'Ajuntament, la Parroquia i el Bisbat. \r\n\r\nLes obres han consistit en un repas general de la teulada de l'església, capçat de l'espadanya primitiva amb pedra, millores a la impermeabilització de les canals existents, subministra i substitució de les tres finestres de la cúpula de l'altar de Sant Miquel, restauració de tot el parament exterior de la cúpula i col·locació de nova canal entre altres actuacions.\r\n\r\n \r\n