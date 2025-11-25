Solsona acaba les obres de pacificació i accessibilitat del carrer de Llobera i la plaça de Sant Pere

D’acord amb el termini previst, la setmana passada es van acabar les obres de pacificació i accessibilitat del carrer de Llobera i la plaça de Sant Pere de Solsona. Per això aquesta setmana s’hi ha reobert el pas per als vianants i el trànsit rodat.
Menys de quatre mesos després de començar els treballs de remodelació del tram del carrer de Llobera comprès entre els números 29 i 37, de 35 metres de longitud, i la part meridional de la plaça de Sant Pere, aquests dies es dona per completada la intervenció.
S’han suprimit voreres, amb la qual cosa s’ha guanyat amplitud de carrer –el vial fa quatre metres d’amplada en el punt més estret– i s’ha fet accessible l’entrada a la comissaria de la Policia Local; s’ha creat una plataforma elevada que fa reduir la velocitat del trànsit motoritzat; s’ha ampliat la plaça, que s’ha fet seu l’antic espai d’aparcaments, s’hi han habilitat una rampa d’accés i un muret que fa de banc a tot el perímetre inferior, i s’han renovat i soterrat alguns serveis.
Millora del drenatge
“Un dels principals avantatges d’aquesta reurbanització és la millora del drenatge”, segons destaca l’arquitecta municipal Anna Grau Riu. Aquest indret es caracteritzava per una recollida d’aigües pluvials deficient, que provocava inundacions en alguns baixos. Amb les obres realitzades, en canvi, es canalitza tota l’aigua pluvial tant del tram afectat del carrer com dels baixants.
El regidor d’Urbanisme i Obres Públiques, Joan Parcerisa, posa l’accent en la pacificació d’aquest indret i l’espai que s’obté amb prioritat dels vianants. “Guanyem espai públic per a la ciutadania que es desplaça a peu i gaudeix de les places, d’acord amb el model de mobilitat òptim per al nucli antic”, explica.
El regidor remarca que ara no només podrà accedir tothom a la comissaria de la Policia Local, sinó també a la plaça, que “presentava unes barreres arquitectòniques insalvables per a alguns usuaris, sobretot gent gran”. A més, aquesta intervenció redueix la velocitat del trànsit i “amplia la seguretat a la zona en un dels carrers del centre històric més transitats pels vehicles”.
Pel que fa a l’aspecte del paviment, la plataforma única elevada és de pedra calcària del país de diferents dimensions. Lloses grosses, de 40 per 40 centímetres, marquen la part central, tot definint-ne l’aiguafons –i d’acord amb l’antiga fesomia del carrer, en què es va inspirar l’arquitecta. La resta de lloses són més petites i es disposen de manera irregular.
Aquests treballs han estat executats per Construccions Joan Colell Boix per un import de 121.000 euros. L’Ajuntament celebra el compliment del termini acordat –en part, perquè el temps no ha comportat complicacions i tampoc no han aparegut vestigis arqueològics que hagin endarrerit els treballs.
Així mateix, Joan Parcerisa agraeix la col·laboració i la comprensió del veïnat i de les activitats econòmiques que han vist alterada la seva mobilitat des de final de juliol, i la paciència que han demostrat en casos puntuals de talls en el subministrament d’aigua.
Des d’avui, també s’han reobert les escales interiors que connecten el Vall Calent amb el carrer de Llobera. Com sempre, en l’horari d’hivern la Policia Local les manté obertes entre les set del matí i les nou del vespre.