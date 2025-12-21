La Barra del Mia ... l'Ajuntament de Solsona rebrà 12'5 milions d'euros!!! La Barra del Mia La barra del Mia - Mia ARA A PORTADA El Consell Comarcal del Solsonès lliura el Premi Signum a l’historiador Ramon Planes Albets Redacció Solsona aconsegueix 319.000 euros per millorar i modernitzar tres equipaments esportius municipals Redacció El Consell Comarcal del Solsonès celebra el lliurament dels premis del concurs de dibuixos i nadales 2025 Redacció Una batuda de senglar en temps de pesta: «Hem passat d'assassins a herois» Arnau Urgell i Vidal | Hugo Fernández Alcaraz Pinell de Solsonès ha finalitzat la construcció d'un columbari al cementiri de Sant Climenç Ramon Estany Montanyà Redacció Publicat el 21 de desembre de 2025 a les 17:59 Et pot interessar La Barra del Mia ...nou cap, d'Esquerda Republicana a la comarca!!! La Barra del Mia El... tre-mec mec!!! La Barra del Mia ...Port del Comte... La Barra del Mia ....empestats!! La Barra del Mia ... l'ajuntament aprova el seu pressupost més elevat!! La Barra del Mia ...La pesta Porcina!!! ... l'Ajuntament de Solsona rebrà 12'5 milions d'euros!!! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close