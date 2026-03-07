La Barra del Mia ....Fira de la patata!!! La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA Impulsen un projecte per crear un alberg-residència a Solsona amb 50 places per acollir estudiants Redacció La Clínica Sant Josep i el Manresa Club Bàsquet Femení signen un conveni de col·laboració Redacció Pinós exigeix el pagament pendent de la subvenció europea per aturar l'augment del deute municipal Redacció Sant Llorenç de Morunys denuncia el mal estat de les línies de Telefònica Redacció Més trucades al 112 al Solsonès, amb un increment del 13,7 per cent Redacció Redacció Publicat el 07 de març de 2026 a les 09:47 Actualitzat el 07 de març de 2026 a les 09:50 Et pot interessar La Barra del Mia Cas...antic!!!! La Barra del Mia ...la ressaca!!! La Barra del Mia ...no tant pioners??!! La Barra del Mia ....per CARNAVAL reciclem...BE !!!! La Barra del Mia ....desconnectem!!! La Barra del Mia ...connectem... ....Fira de la patata!!! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close