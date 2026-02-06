La Barra del Mia ...connectem... La Barra del Mia La barra del Mia - Mia ARA A PORTADA El Solsonès haurà d'aportar 1.753,2 MW d'energia fotovoltaica i 1.068,6 MW d'eòlica segons el Pla energètic del Govern Redacció Riner enllesteix el nou «Rebost del poble» Redacció Dotze municipis del Solsonès es dotaran de plans de prevenció d’incendis forestals Redacció Jaume Cuadrench il·lustra les copes de la Fira del Trumfo i la Tòfona 2026 Redacció Ja està disponible la «Guia de serveis de Solsona i comarca 2026» Redacció Redacció Publicat el 06 de febrer de 2026 a les 10:32 Actualitzat el 06 de febrer de 2026 a les 10:37 Et pot interessar La Barra del Mia ...Reunió per coordinar els dispositius de cara al CARNAVAL !!!! La Barra del Mia ... Solsona va tenir la primera depuradora al 1929... La Barra del Mia ...Sant Antoni, remullat... La Barra del Mia ... El Museu vol connectar escola i cultura!! La Barra del Mia ...el nou control d'accés al nucli antic, amb càmeres de lectura... La Barra del Mia ...a l'ajuntament li cau la Grossa!!!! ...connectem... · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close