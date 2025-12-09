Aquests seran els actes del cap de setmana de La Marató al Solsonès

El 14 de desembre se celebrarà una nova edició de La Marató de la CCMA que, com sempre, es viu a tot els municipis del país amb actes des de fa setmanes. El Solsonès no n'és aliè i fa dies que els seus pobles gaudeixen d'activitats solidàries de tota mena.
El proper cap de setmana, coincidint amb l'emissió del programa especial a TV3 i Catalunya Ràdio, és el més dens de tots. Per evitar que ningú no es perdi, NacioSolsona ha endreçat la llista d'actes que es portaran a terme a la comarca de divendres a diumenge.
Guixers
Ajuntament de Guixers
Fira d'hivern
Data: 13/12/2025 Hora: 10:00 Lloc: Valls- guixers
A la III Fira d'hivern de Guixers es fan un seguit d'activitats per recaptar diners. Les activitats són: una xocolatada, un taller per decorar l'arbre de Nadal i una Ollada ( un dinar popular d'escudella i carn d'olla)
Llobera
Escola de Llobera
Tarda Nadalenca per La Marató
Data: 14/12/2025 Hora: 17:00 Lloc: Escola de Llobera
Cantada de Nadales per part de l'escola. Xocolatada amb coca. Espectacle de teles aèries per part de Cia Can Còdol.
Navès
Ajuntament de Navès
Fira de Santa Llúcia
Data: 14/12/2025 Hora: 09:00 Lloc: Firal de Santa Llúcia
Fira de Santa Llúcia a Navès.
Pinós
Ajuntament de Pinós
Concert solidari per La Marató
Data: 14/12/2025 Hora: 19:00 Lloc: Casa consistorial
Concert de tardor
Sant Llorenç de Morunys
AEIG Vall de Lord
Obra de teatre
Data: 13/12/2025 Hora: 18:00 Lloc: Teatre municipal
Obra de teatre realitzada pels nens del cau per recaptar diners per La Marató de 3cat.
Fundació la Vall
Botigueta solidària de plantes
Data: 13/12/2025 Hora: 10:30 Lloc: Davant de residència la vall
Els residents de la residència han pintat llaunes i han trasplantat fillols dàloe vera i altres plantes que teníem a la residència. Es posaran a la botigueta, i cada persona podrà fer el seu donatiu per la planta segons la seva voluntat. La recaptació recollida es donarà a La Marató.
Solsona
Club Patinatge Solsonès
Exhibició patinatge artistic
Data: 14/12/2025 Hora: 18:00 Lloc: Pavelló Municipal d'esports Solsona
Exhibició de patinatge artístic que porta per títol "aparences que hi ha darrere?" són diferents corografies totes elles relacionades dins el món dels contes infantils, on hi participen tots els nostres esportistes demostrant tot el que saben fer cadascú dins el seu nivell.
Escola Arrels
Arrela't a La Marató
Data: 12/12/2025 Hora: 10:00 Lloc: Arrels I
Pessebre vivent de l'alumnat d'Educació Infantil.
Data: 12/12/2025 Hora: 15:00 Lloc: Teatre comarcal de Solsona
Representació de l'obra els Pastorets de l'alumnat de 4t.
Data: 12/12/2025 Hora: 16:00 Lloc: Arrels I
Rifa de l'alumnat de 5è i 6è
Data: 17/12/2025 Hora: 11:00 Lloc: Carrers i places de Solsona
Cantada de Nadales de l'alumnat de 1r, 2n i 3r
Data: 19/12/2025 Hora: 15:00 Lloc: Sala Polivalent de Solsona
Concert de Nadal de l'escola
Escola de Dansa Solsona i Jove Ballet Solsoní
Gala de Nadal 2025
Data: 13/12/2025 Hora: 20:30 Lloc: Sala Polivalent de Solsona
Més de 200 nens i nenes (d'entre 7 i 17 anys), com cada any, faran les delícies del públic assistent a la Gala, amb actuacions de dansa clàssica, moderna, contemporània i urbana. Les butaques i cadires es venen a 5 euros, a partir de l'1 de desembre per internet a https://entradessolsones.com