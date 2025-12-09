09 de desembre de 2025

Societat

Aquests seran els actes del cap de setmana de La Marató al Solsonès

Del 12 al 14 de desembre la comarca del Solsonès viurà el gruix dels actes solidaris

  • Imatge d'un programa de la Marató de TV3 -

Publicat el 09 de desembre de 2025 a les 10:43

El 14 de desembre se celebrarà una nova edició de La Marató de la CCMA que, com sempre, es viu a tot els municipis del país amb actes des de fa setmanes. El Solsonès no n'és aliè i fa dies que els seus pobles gaudeixen d'activitats solidàries de tota mena.

El proper cap de setmana, coincidint amb l'emissió del programa especial a TV3 i Catalunya Ràdio, és el més dens de tots. Per evitar que ningú no es perdi, NacioSolsona ha endreçat la llista d'actes que es portaran a terme a la comarca de divendres a diumenge.

Guixers

Ajuntament de Guixers

Fira d'hivern

Data: 13/12/2025 Hora: 10:00 Lloc: Valls- guixers

A la III Fira d'hivern de Guixers es fan un seguit d'activitats per recaptar diners. Les activitats són: una xocolatada, un taller per decorar l'arbre de Nadal i una Ollada ( un dinar popular d'escudella i carn d'olla)

Llobera

Escola de Llobera

Tarda Nadalenca per La Marató

Data: 14/12/2025 Hora: 17:00 Lloc: Escola de Llobera

Cantada de Nadales per part de l'escola. Xocolatada amb coca. Espectacle de teles aèries per part de Cia Can Còdol.

Navès

Ajuntament de Navès

Fira de Santa Llúcia

Data: 14/12/2025 Hora: 09:00 Lloc: Firal de Santa Llúcia

Fira de Santa Llúcia a Navès.

Pinós

Ajuntament de Pinós

Concert solidari per La Marató

Data: 14/12/2025 Hora: 19:00 Lloc: Casa consistorial

Concert de tardor

Sant Llorenç de Morunys 

AEIG Vall de Lord

Obra de teatre

Data: 13/12/2025 Hora: 18:00 Lloc: Teatre municipal

Obra de teatre realitzada pels nens del cau per recaptar diners per La Marató de 3cat.

Fundació la Vall

Botigueta solidària de plantes

Data: 13/12/2025 Hora: 10:30 Lloc: Davant de residència la vall

Els residents de la residència han pintat llaunes i han trasplantat fillols dàloe vera i altres plantes que teníem a la residència. Es posaran a la botigueta, i cada persona podrà fer el seu donatiu per la planta segons la seva voluntat. La recaptació recollida es donarà a La Marató.

 

Solsona

Club Patinatge Solsonès

Exhibició patinatge artistic

Data: 14/12/2025 Hora: 18:00 Lloc: Pavelló Municipal d'esports Solsona

Exhibició de patinatge artístic que porta per títol "aparences que hi ha darrere?" són diferents corografies totes elles relacionades dins el món dels contes infantils, on hi participen tots els nostres esportistes demostrant tot el que saben fer cadascú dins el seu nivell.

Escola Arrels

Arrela't a La Marató

Data: 12/12/2025 Hora: 10:00 Lloc: Arrels I

Pessebre vivent de l'alumnat d'Educació Infantil.

Data: 12/12/2025 Hora: 15:00 Lloc: Teatre comarcal de Solsona

Representació de l'obra els Pastorets de l'alumnat de 4t.

Data: 12/12/2025 Hora: 16:00 Lloc: Arrels I

Rifa de l'alumnat de 5è i 6è

Data: 17/12/2025 Hora: 11:00 Lloc: Carrers i places de Solsona

Cantada de Nadales de l'alumnat de 1r, 2n i 3r

Data: 19/12/2025 Hora: 15:00 Lloc: Sala Polivalent de Solsona

Concert de Nadal de l'escola 

Escola de Dansa Solsona i Jove Ballet Solsoní

Gala de Nadal 2025

Data: 13/12/2025 Hora: 20:30 Lloc: Sala Polivalent de Solsona

Més de 200 nens i nenes (d'entre 7 i 17 anys), com cada any, faran les delícies del públic assistent a la Gala, amb actuacions de dansa clàssica, moderna, contemporània i urbana. Les butaques i cadires es venen a 5 euros, a partir de l'1 de desembre per internet a https://entradessolsones.com

