Senyals d’alerta del càncer de pell que solem ignorar

En els últims anys s’ha detectat un increment notable dels diagnòstics de tumors cutanis. Diversos factors hi contribueixen, com per exemple, una població cada vegada més longeva, la idea estesa que tenir la pell bronzejada és sinònim d’una bona imatge i, alhora, l’afebliment de la capa d’ozó, que deixa passar més radiació ultraviolada del que és desitjable.
Així i tot, la major part d’aquests tumors, més de vuit de cada deu, es podrien evitar adoptant hàbits de protecció solar adequats i reduint al màxim les cremades solars, sobretot en les primeres etapes de la vida. Però també és important saber quins són els avisos i els símptomes d'un possible perill per càncer de pell per poder detectar-ho a temps.
Els senyals d'alerta: mètode ABCDE
Per orientar aquesta autoexploració existeix un criteri molt estès i recomanat per l'Hospital Clínic de Barcelona: el mètode ABCDE, que permet identificar canvis que poden resultar preocupants seguint unes paraules que comencem per les primeres lletres de l'abecedari, una característica que el fa més senzill de recordar.
L'A és d'asimetria. Si notes que una piga no presenta dues meitats similars, potser hauries d'estar alerta i vigilar-la més sovint. La B és de "bordes" en castellà, però fa referència a les voreres i el relleu de les pigues, és a dir, si observes que tenen contorns trencats, poc definits o irregulars.
La C és de colors inusuals. Si observes una piga que té diversos tons o si, sobretot, apareixen matisos vermells, blancs o blaus sobre un fons fosc és millor que estiguis alerta per veure com evoluciona. La D és de dimensió, si té mides superiors als sis mil·límetres també pot ser un senyal d'alerta. L'E és d'evolució, és a dir, si s'observa que la piga es transforma progressivament en l’aspecte, el volum o el color, potser hauries de visitar el metge per evitar riscos. A banda d’aquests punts, també cal estar alerta si una ferida no es tanca, si una piga s’inflama o provoca molèsties, o si la seva superfície canvia i presenta escames, fissures o sang.
Quan una piga pot ser un melanoma?
No sempre és fàcil distingir una piga normal d’un tumor cutani. Per això, davant qualsevol sospita, la millor opció és acudir a un especialista en dermatologia. Cal tenir present que alguns melanomes poden aparèixer en zones que no sempre revisem: la planta dels peus, sota una ungla, l’interior de la boca o fins i tot a la zona acolorida de l’ull.