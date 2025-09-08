Les fruites i verdures d'aquests colors ajuden a destruir cèl·lules canceroses

Investigadors de la Universitat de Chicago, als Estats Units, han descobert que un pigment vegetal present en fruites i verdures de tres colors diferents millora la capacitat de les cèl·lules immunitàries de combatre el càncer, la qual cosa permetria reforçar l'eficàcia de tractaments avançats com ara les immunoteràpies. Així ho recull un estudi publicat a la revista científica Cell Reports Medicine que és el resultat d'anys d'investigació dels nutrients a la sang fins a identificar-ne un que potencia directament l'activitat de les cèl·lules T CD8+, un tipus crucial de cèl·lula immunitària que destrueix les cèl·lules tumorals.
Es tracta de la zeaxantina, un carotenoide d'origen vegetal present en aliments com el blat de moro, el pebrot, les verdures de fulla verda, com els espinacs o les cols de Brussel·les, i fruites com les nectarines i les taronges. És conegut per la seva funció protectora de la salut ocular, encara que noves troballes obren la porta al seu potencial davant del càncer.
Quins colors tenen les fruites que ajuden a combatre el càncer?
La zeaxantina es troba principalment en fruites i verdures de colors groc, taronja i verd fosc. Entre les verdures més riques en zeaxantina destaquen el blat de moro dolç, els pebrots grocs i taronges, els espinacs, la col verda, els pèsols, el bròquil i l'enciam romà. Pel que fa a les fruites, es troba a les taronges, mandarines, kiwis, mango, papaia, meló cantalup i préssecs, aportant un color intens a més de beneficis nutricionals. Així, incorporar aquests aliments a la dieta és una forma natural d'augmentar la ingesta d'aquest nutrient.
Com funciona la zeaxantina?
L'organisme depèn d'una estructura molecular anomenada receptor de cèl·lules T (TCR, per les sigles en anglès) per reconèixer i destruir les cèl·lules anormals. En aquest sentit, la zeaxantina estabilitza i enforteix la formació d'aquest complex TCR a T CD8+, en interactuar amb les cèl·lules canceroses, cosa que desencadena una senyalització intracel·lular més robusta que potencia l'activació dels limfòcits T, la producció de citocines i la capacitat de destruir tumors.
En experiments amb ratolins, la suplementació dietètica amb zeaxantina va alentir el creixement tumoral. A més, en combinar-se amb inhibidors de punt de control immunitari, un tipus d'immunoteràpia, va aconseguir millorar significativament els efectes antitumorals en comparació amb l'aplicació d'immunoteràpia sola.