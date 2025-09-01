Et pintes les ungles sovint? Prohibit un ingredient popular dels esmalts per cancerigen

Fer-se les ungles és quasi una nova tendència actual. De tots colors, formes i mides, les ungles són el nou accessori de totes aquelles persones a qui els apassiona una bona i bonica manicura. Hi ha, a més, moltes maneres de fer-se les ungles que permeten que durin més o menys segons el que vulguis. Una d'aquestes tècniques és la semipermanent. Si eres de les persones que es fa aquest tipus de manicura, has de saber que conté un ingredient cancerigen que ha prohibit la Unió Europea.
Aquest és el TPO, Trifenilfosfina Òxid o Triphenylphosphine Oxidi, un producte que s'utilitza en les semipermanents com a "top coat" i que es coneix popularment com el gel que es posa a les ungles en aquesta tècnica de manicura. La seva funció és accelerar l'assecament del color quan es posen les ungles baix la llum LED o UV.
Per què està prohibit per la Unió Europea?
El TPO ha estat prohibit a través d'una modificació de la legislació del Reglament (UE) 2025/877, que tracta dels productes cosmètics i dels estàndards de qualitat que han de tenir per poder ser consumits pel públic. D'aquesta manera, el TPO ha sigut catalogat pel Comitè Científic de Seguretat del Consumidor (SCCS) i també l'Agència Europea de Substàncies Químiques (TIRA) com un ingredient perjudicial per a la salut perquè el consideren una substància CMR, que són les sigles per dir que és carcinògena, mutagènica i tòxica.
Aquesta mesura entrarà en vigor a partir d'aquest 1 de setembre quan queda totalment prohibida la fabricació d'esmalts d'ungles i altres productes cosmètics que continguin aquest ingredient químic, així com la seva comercialització.
Tot i això, si tens qualsevol esmalt que contingui aquest producte no estàs cometent cap delicte, pots continuar utilitzant-lo, sempre sabent que és perjudicial per al teu cos. Tot i això, no ho podràs comprar, a partir d'ara, en cap botiga ni plataforma digital.