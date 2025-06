No és per falta de calci: què indiquen les taques blanques a les ungles?

Sempre s'ha dit que les taques blanques a les ungles indiquen una deficiència de calci a l'organisme. Si bé, no hi ha evidència científica que existeixi una relació de causalitat, tal com explica el podòleg i divulgador Manuel Vidal en un vídeo a les xarxes socials. També ho assegura a Infosalus la dermatòloga de la Clínica Universitat de Navarra (CUN) Irene Palacios, que detalla que es tracta d'una alteració coneguda com a leuconíquia.

La doctora assegura que, en principi, no suposa cap afectació greu i que no hi ha cap tractament per pal·liar-ho. Simplement, cal esperar que les ungles creixin i, si les taques es veuen antiestètiques, sempre es poden pintar. De vegades, però, aquestes taques blanques a les ungles s'associen amb problemes alimentaris, per la qual cosa reforçar una alimentació sana pot prevenir-ne l'aparició. D'altra banda, poden aparèixer per microcontusions a les ungles que sovint passen desapercebudes. Així, teclejar l'ordinador amb força o mossegar-se, per exemple, poden contribuir a la seva aparició.

Palacios precisa que aquesta patologia es divideix en dos tipus fonamentals: la leuconíquia veritable, que té lloc quan afecta les cèl·lules que originen l'ungla, i la leuconíquia aparent, deguda sobretot a alteracions al llit unguial, la pell sota l'ungla. La veritable es caracteritza perquè, en pressionar l'ungla, les taques blanques es mantenen, mentre que en el cas de l'aparent, en pressionar desapareix la coloració blanquinosa. Aquesta darrera és provocada per fongs, majoritàriament.

Alhora, l'experta enumera diversos tipus de leuconíquia veritable, que es diferencien per la forma -puntejada, linear o transversa- o l'extensió -total, subtotal o transversa-. La total abasta tota l'ungla i es repeteix poques vegades, fonamentalment per causes genètiques o síndromes familiars. La transversa, en canvi, és la que afecta més gent i presenta bandes blanques paral·leles a l'inici de l'ungla d'un o dos mil·límetres de gruix i avança amb el creixement de l'ungla.

La majoria de casos, les taques blanques s'associen amb traumatismes o manicures. En altres ocasions també amb quimioteràpia o una infecció sistèmica i, poques vegades, és hereditària en alguns casos. Abans es relacionava amb una manca de calci o zinc, però aquesta associació no està comprovada.