Quan es pensa en longevitat, sovint l'atenció se centra en la salut física. Si bé, el sistema central nerviós té un paper central en la qualitat de vida i, aquí, la cura del cervell és fonamental per envellir de manera saludable. Així ho ha defensat el catedràtic de Harvard i un dels experts més reputats en longevitat, Arthur Brooks, que ha destacat un hàbit nociu, però molt comú que afavoreix el deteriorament cognitiu a partir dels 60 anys.

Brooks subratlla des de fa anys que el cos i la ment estan molt connectats i que tenen conseqüències molt directes l'un en l'altre. Ara, ha parat atenció a una idea sobre salut i envelliment molt estesa i li ha donat un altre enfocament.

Es tracta de la recomanació universal de fer esport i evitar un estil de vida sedentari. I és que Brooks alerta que si no es fa exercici de manera habitual al llarg de la vida, el deteriorament cognitiu s'accelera a partir dels 60 anys. Si bé, no tots els tipus d'exercicis tenen els mateixos beneficis.

L'expert diu que "no hi hauria d'haver ningú menor de 40 anys que no faci entrenaments de resistència". Aquests han de ser, doncs, entrenaments que es focalitzin en l'activitat aeròbica, que es fa durant una llarga estona amb una intensitat no massa alta. És el cas de córrer, anar en bicicleta, nedar, pujar escales o caminar de manera exigent.

Altres beneficis de l'exercici de resistència

El també conegut com a exercici cardiovascular també pot reduir el risc de mort per qualsevol causa entre un 11% i un 17%, assenyalen els investigadors de la Universitat d'Austràlia del Sud en un article publicat al British Journal of Sports Medicine (BJSM). Així, afirmen que per cada augment d'un MET (Unitat Metabòlica de Repòs en l'aptitud cardiorespiratòria, la quantitat d'energia utilitzada quan estem asseguts), una persona pot reduir el risc de malaltia cardíaca en un 18%.

Per tant, a parer de l'autor principal, el professor Grant Tomkinson, el missatge és força simple: si fas molt exercici, el risc de morir prematurament o desenvolupar malalties en el futur es redueix. Si evites l'exercici, la salut es pot veure afectada. Les condicions de salut cròniques són una causa constant de mala salut, discapacitat i mort prematura. Només a Austràlia, s'estima que 11,6 milions de persones (47%) pateixen malalties cròniques i debilitants, cosa que contribueix a dos terços de la càrrega de morbiditat.