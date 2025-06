Els aliments que podrien frenar l’envelliment de la pell fins a un 10 % en 15 anys, segons un estudi

Un maldecap que sovint preocupa a part de la població és si es nota el pas del temps en la pell. Per aquest motiu, s'ha dut a terme un ampli estudi que conclou sabent quins són els aliments que poden ajudar a prevenir l'envelliment de la pell. Per això ha calgut fer un estudi de les dietes i els seus efectes en la pell humana.

En gran part es desconeix l’efecte a llarg termini de la dieta sobre l’envelliment de la pell, però hi ha indicis que els aliments amb alts nivells d'antioxidants poden ajudar a reduir el principal factor de l’envelliment cutani causat per l’exposició solar.

Aquest estudi ha analitzat 777 adults australians menors de 55 anys al començament de l’estudi. Es va estimar la capacitat antioxidant total de les seves dietes els anys 1992, 1994 i 1996, i es va avaluar el grau de fotoenvelliment un cop anaven fent anys, concretament es van tornar a fer anàlisis els anys 1992, 1996 i 2007.

Es van utilitzar models estadístics per analitzar el canvi en el grau de fotoenvelliment segons el nivell de consum d’antioxidants. Tot això diferenciant-ho entre adults joves (≤45 anys) i adults més grans (>45 anys). Un dels resultats més cridaners va ser que els adults majors de 45 anys que consumien aliments amb una alta capacitat antioxidant van mostrar aproximadament un 10% menys de fotoenvelliment que aquells que no consumien tants aliments antioxidants.

Els principals aliments

Els aliments que aportaven més antioxidants a la dieta eren les fruites, verdures, sucs i fruits secs, seguit pel te, especialment el negre. I d'altres, però amb menys impacte, van ser els cereals i les begudes alcohòliques.

En l'estudi es va observar que els participants amb una dieta més rica en antioxidants tendien a ser dones, més grans, no fumadores, usuàries habituals de protector solar, consumidores regulars de suplements i amb algunes malalties cròniques. Mentre que per l'altra banda, els participants amb més envelliment cutani solien ser homes, més grans, amb pell clara i una exposició solar més gran, normalment per motius laborals.

Per tant, l'estudi conclou que la major capacitat antioxidant de la dieta s’associava amb més consum de verdures, fruita, cereals integrals, té i peix blau, i amb menys consum de carn vermella i refrescos. També es va observar que contra més antioxidants a la dieta, més vi negre i menys cervesa es consumia. De la mateixa manera que es va observar un major impacte de la dieta en les persones majors de 45 anys.