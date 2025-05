Així és la dutxa perfecta per a la nostra pell, segons una experta

Una dutxa al dia no només no fa mal, sinó que pot ser beneficiosa per a la salut dermatològica. Això sí, s'ha de fer correctament. Aquesta és l'advertència que fa la dermatòloga Ana Molina, que ha explicat quines són les claus per tenir una pell neta i hidratada sense agredir-la.

En aquest sentit, Molina ha assegura durant una entrevista al pòdcast de la marca B3tter que "a la gent li encanta fer espuma perquè es pensa que neteja millor", però ha afirmat que la sabonera no és res més que aire.

La temperatura de l’aigua és un altre punt clau: ni molt freda ni molt calenta. “La dutxa hauria de ser amb aigua tèbia, que és la temperatura de la pell, uns 33 graus", ha destacat. L’aigua massa calenta, com ha desenvolupat Molina, elimina els lípids naturals que protegeixen la pell. També ha posat el focus en els productes que fem servir: haurien de tenir un pH al voltant de cinc, i no contenir perfums, conservants o parabens.

La dermatòloga també ha argumentat que no cal ensabonar tot el cos cada vegada. "Excepte que t’hagis rebolcat pel fang, el més habitual és netejar les zones que fan olor: la cara, les aixelles, els genitals i els peus”, ha detallat. D'aquesta manera, es manté la capa lipídica natural de la pell i s'evita que s’hagi de substituir per cremes o hidratants artificials.

Un altre error comú és l’ús d’esponges. Segons Molina, “l’esponja només serveix per acumular bacteris i fer escuma”. Per això, defensa que un sabó neteja igual de bé faci escuma o no, i recorda que la neteja hauria de ser suau, sense fregues agressives ni materials rugosos.

Aquestes recomanacions coincideixen amb les que fa l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que fixa en cinc minuts el temps idea per a una dutxa. Segons l’organisme, allargar-la més pot afavorir l'aparició de pell seca, irritada o amb picor, i alterar la flora microbiana que protegeix la superfície cutània. A més, limitar el temps de la dutxa també és una manera de fer un ús més sostenible de l’aigua i de l’energia.

En definitiva, la dutxa perfecta ha de ser breu, amb aigua tèbia, centrada en les zones més exposades i amb un sabó suau. Amb aquests elements, la teva pròxima dutxa ja pot ser més fructífera.