Quatre curiositats per memoritzar 3.000 paraules en anglès en només un minut

Dominar diverses llengües és una de les habilitats que més persones intenten incorporar, ja que, pràcticament, és una necessitat. Enmig d'un món interconnectat i arran de la globalització, parlar més d'un idioma és gairebé essencial per poder accedir a oportunitats laborals, però també personals. Com que assolir-ho no és bufar i per ampolles per a tothom, un jove poliglot ha revelat a les xarxes socials quatre curiositats per memoritzar amb rapidesa.

Pedro Fernández -@languagespedro a Instagram, on té 100.000 seguidors- té 22 anys i parla 9 idiomes. A través dels seus perfils en línia comparteix trucs que poden ajudar en el procés d'aprenentatge d'una nova llengua. En un dels vídeos més recents, assegura que, fixant-se les terminacions de les paraules, és capaç d'aprendre'n més de 3.000 en anglès en només un minut:

La terminació "-cion": Fernández apunta que moltes paraules que en castellà acaben en "-ción", en anglès tenen la terminació "-tion". Per això, l'única gran diferència és en la pronuncia.



La terminació "-dad": Seguint la mateixa línia, moltes paraules que en castellà acaben en "-dad", en anglès ho fan en "-ty".



La terminació "-ancia": Una tendència que es replica entre "-ancia" en castellà i "-ance" en anglès.



La terminació "-izar": Per últim, el jove relaciona les paraules que acaben en "-izar" amb les acabades en "-ize".

A TikTok, on acumula més de 70.000 seguidors sota l'usuari de @pedropolyglot, també ha compartit el clip, que milers d'usuaris han compartit i guardat.